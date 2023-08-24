Используя средства обработки естественного языка и искусственный интеллект, PIBOT может выполнять задачи взлета, посадки, крейсерского полета и руления без каких-либо модификаций самого самолета.

Если вы уже посещали аттракцион "Звездные путешествия" в Диснейленде, то приведенная ниже картинка может показаться вам немного знакомой. Но это не вымышленный робот для нового аттракциона "Звездные войны". На самом деле это настоящий робот-пилот, который, как утверждают ученые, может научиться управлять самолетом, просто прочитав руководство.

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Инженеры Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) объявили в этом месяце, что они создали робота-гуманоида для авиации. Робот, получивший название PIBOT, может сидеть в кабине пилота как человек и использовать свои «механические руки» для физического переключения необходимых приборов. Набор внешних камер позволяет PIBOT-у следить за происходящим вокруг, а высокоточная координация рук не дает турбулентности и другим видам вибрации вырвать управление.

PIBOT учится летать, читая руководства по пилотированию, написанные на нашем естественном языке. Хотя KAIST еще не поделился подробностями о возможностях PIBOT по обработке естественного языка, этот 143-килограммовый робот ростом 152 сантиметра обладает таким объемом памяти, что способен выучить и хранить в памяти все навигационные карты Jeppesen по всему миру, чего не удавалось сделать ни одному пилоту. PIBOT также использует ChatGPT для просмотра "Краткого справочного руководства самолета" (QRF) и реагирует на чрезвычайные ситуации, предположительно со скоростью, превышающей скорость обычного пилота-человека.

PIBOT учится на тренажере KLA-100. Источник: KAIST

Современные самолеты уже оснащены программным обеспечением автопилота, которое решает определенные полетные задачи. Но это не универсальное решение для удовлетворения растущей потребности в автоматизации; программное обеспечение должно быть адаптировано к конкретным моделям самолетов. Здесь же, PIBOT может научиться управлять практически любым самолетом, не модифицируя его. Он также может осуществлять физический контроль там, где это невозможно с помощью программного обеспечения, хотя если вы опасаетесь неуправляемых роботов, это наоборот ухудшит ситуацию во время полета.

На данный момент PIBOT доказал свою способность запускать KLA-100 (корейский легкий самолет), рулить, взлетать, летать по маршруту, заходить на посадку и приземляться. Эти задачи выполнялись на гиперреалистичном симуляторе управления полетом, который физически и виртуально имитирует настоящий KLA-100. Проект PIBOT будет завершен только к 2026 году, поэтому есть вероятность, что в будущем роботы будут управлять самолетами и осуществлять перелеты по всему земному шару. На этом этапе инженеры надеются коммерциализировать PIBOT-а для военного и гражданского использования. Руководитель научно-исследовательского отдела профессор Дэвид Хюнчул Шим заявил, что его команда надеется, что PIBOT «будет применяться в различных транспортных средствах, таких как автомобили и военные грузовики… Они будут особенно полезны в ситуациях, когда военные ресурсы сильно истощены». Похоже, что фантастическое будущее, где всю сложную работу выполняют роботы уже совсем близко.