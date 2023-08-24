Atari представила новую игровую консоль в стиле ретро, ​​которая поддерживает картриджи консолей 2600 и 7800, а также имеет HDMI-выход, обновленный джойстик CX40 и многое другое.

Atari представила новую игровую консоль в стиле ретро, которая поддерживает картриджи Atari 2600 и 7800. Для непосвященных: Atari 2600 - первая популярная консоль на базе картриджей, изначально называвшаяся Video Computer System или VCS. Выпущенная в 1977 году, она положила начало целой индустрии, которая начиналась с идеи переноса аркадных игр домой (то есть с аркадных автоматов), но вскоре переросла в нечто большее.

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Новая консоль 2600+ имеет HDMI-выход и поддерживает широкоэкранный режим, поэтому вы сможете поиграть в старые добрые игры в новом формате, не выкапывая старую консоль из шкафа и не покупая один из этих крошечных, заостренных радиочастотных адаптеров, чтобы подключить ее к антенному порту телевизора.

Приставка имеет элегантный дизайн с деревянными элементами и выглядит как Atari VCS образца 1980 года с четырьмя переключателями, которую слишком долго продержали в сушилке. Она также имеет увеличенное гнездо для картриджа, чтобы избежать привычные застревания картриджей. Стоит отметить, что застревание картриджей обычно не было проблемой в оригинальных 2600 консолях, в отличие от приставок Intellivision или NES, которая также известна проблемой с "продувкой" разъема для картриджей. Логотип Atari на новой консоли даже загорается, когда вы играете - мелочь, а приятно.

Atari 2600+ с картриджем сверху "10 игр в 1". Источник: Atari

В комплект к приставке Atari также входит обновленный джойстик CX40+, который полностью повторяет оригинальный джойстик CX40, который "старички" хорошо знают и любят. Входящий в комплект картридж "10 в 1" позволяет играть в следующие игры:

Adventure (Приключения)

Combat (Схватка)

Dodge 'Em (Уворачивайся)

Haunted House (Дом с привидениями)

Maze Craze (Лабиринт)

Missile Command (Управляй ракетами)

RealSports Volleyball (Волейбол)

Surround (Окружение)

Video Pinball (Видео пинбол)

Yars' Revenge (Месть Ярса)

На консоли 2600+ также можно запускать любые существующие картриджи, поэтому, если у вас есть Asteroids или Space Invaders, все будет работать нормально. Большинство картриджей для Atari 2600 по-прежнему доступны по разумным ценам на рынке подержанных игр, но если вам нужны более редкие игры или вы хотите завершить коллекцию всех доступных игр, то цены на них будут просто запредельными. Есть и другие варианты для "старичков" и энтузиастов, например, отличный и недорогой картридж Harmony, который позволяет копировать ROM-файлы на SD-карту (законно, если вы владеете оригинальными картриджами) и затем выбирать их из меню на экране. Благодаря бурно развивающемуся рынку самодельных игр AtariAge и других ресурсов и по сей день продолжается выпуск новых игр для 2600 и 7800.

Об аппаратном обеспечении консоли 2600+ пока ничего не известно. Но учитывая, что большинство старых игр сейчас можно запускать на персональном компьютере, то проблем на новой консоли не должно быть. Возможно со временем появится и обновленная версия 7800 консоли, которая тоже получилась неплохой, но недооцененной. В результате хаоса во время реорганизации компаний Atari Inc. и Atari Corp. в середине 1980-х годов эта консоль в конечном итоге была задавлена Nintendo.

Atari 2600+ со вставленным картриджем и джойстиком CX40+. Источник: Atari

Atari 2600+ теперь доступна для предварительного заказа по рекомендуемой цене 129,99 долларов; Atari заявляет, что консоли поступят в продажу в ноябре этого года. В комплект поставки войдут консоль, один джойстик CX40+, игровой картридж "10-в-1", кабель HDMI и «кабель питания USB-C», что как можно предположить, также означает наличие адаптера переменного тока.

Уважение геймеров к новой компании Atari значительно улучшилось, в первую очередь после того, как она, как и обещала, выпустила давно отложенную модернизированную консоль VCS и продолжила выпуск игр для нее, и особенно после того, как появился фантастический сборник Atari50 от Digital Eclipse для ПК и современных консолей. Кажется, в эти дни кораблем руководят нужные люди. Нам придется подождать и посмотреть, как это будет работать, но все указывает на то, что новая 2600+ продолжит старые традиции.