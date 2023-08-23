Последний рентгеновский телескоп JAXA вышел из строя после запуска, поэтому XRISM стал важным запасным вариантом для астрономического сообщества.

В скором времени ученые получат новую пару глаз в небе. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в партнерстве с НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА) создало рентгеновский космический телескоп следующего поколения, и он наконец готов к запуску. Космическая миссия по рентгеновской визуализации и спектроскопии (XRISM) позволит наблюдать за самыми энергичными и бурными явлениями во Вселенной и вновь проверит теорию Эйнштейна.

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XRISM — важный инструмент для астрономов всего мира. Хотя существуют и другие рентгеновские обсерватории, некоторые из них недавно отключились, а другие уже слишком устарели. В 2015 году JAXA пришлось отключить свою рентгеновскую обсерваторию "Сузаку", когда окончательно отказала система связи. Рентгеновская обсерватория НАСА «Чандра» все еще жива, но ей уже 24 года, и в ней часто случаются сбои. Ещё есть космический корабль "XMM-Newton" агентства ЕКА, который работает уже почти четверть века и может выйти из строя в любой момент.

В 2016 году JAXA запустило очередной рентгеновский телескоп "Хитоми", который должен был стать преемником "Судзаку". Однако всего несколько недель спустя космический корабль был потерян из-за системных сбоев. XRISM, по сути, является временным решением, обеспечивающим научному сообществу доступ к данным мягкого рентгеновского излучения до тех пор, пока флагманский телескоп агентства ЕКА под названием «Афина» не будет готов к запуску в середине 2030-х годов. JAXA пообещало ЕКА 8% наблюдательного времени XRISM в обмен на оборудование и опыт, чтобы XRISM не постигла та же участь, что и "Хитоми".

Рентгеновский космический телескоп XRISM.

На борту XRISM будет всего два инструмента, а это значит, что у этого телескопа более простая конфигурация по сравнению с "Хитоми". Один из них Resolve - рентгеновский прибор, разработанный НАСА для проведения спектроскопии рентгеновского излучения. Он позволит астрономам измерять температуру и скорость горячих газов вокруг галактик. Второй инструмент — рентгеновская камера под названием Xtend.

Пространство вокруг черных дыр также будет в центре внимания XRISM. Многие черные дыры известны только как источники рентгеновского излучения. Общая теория относительности Эйнштейна существует уже более века, но она не объясняет всего, что мы видим во Вселенной. Материя, вращающаяся вокруг аккреционного диска черной дыры или выбрасываемая магнитным полем, настолько горячая, что ярко светится в рентгеновских лучах. XRISM сможет собирать спектральные данные, показывающие, насколько искривлено пространство-время вокруг черной дыры, проверяя теорию относительности в экстремальных условиях.

Планируется, что XRISM запустят на борту ракеты H-IIA из Космического центра Танегасима в Японии 26 августа в 15:34 по московскому времени. Запуск будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале JAXA.