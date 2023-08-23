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Lenovo представила флагманский игровой ноутбук с самой тонкой в мире жидкостной системой охлаждения
В нем есть все, что только можно себе представить из самого производительного компьютерного железа, поэтому ему потребовалось инновационное гибридное охлаждение.

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Lenovo раскрыла первые подробности о новом флагманском игровом ноутбуке, который впечатляет своими высокопроизводительными характеристиками и относительно тонким корпусом. Legion i9 оснащен процессором Intel Core i9-13980HX и графическим процессором Nvidia RTX 4090, то есть самыми высокопроизводительными мобильными комплектующими. Несмотря на такую мощную начинку, толщина ноутбука составляет всего 0,744 дюйма (1,88 см). Секрет нового игрового ноутбука кроется в инновационной системе охлаждения с использованием вентиляторов и жидкостного контура, которую компания называет самой тонкой жидкостной системой охлаждения в мире.

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Судя по выложенным фотографиям, новая система охлаждения имеет три вентилятора, два из которых охлаждают графический процессор, а третий вентилятор отвечает за охлаждение центрального процессора. Похоже, что утечка информации о новом ноутбуке произошла в Китае до его официального дебюта на выставке мобильных устройств IFA, которая начнется 1 сентября. Также можно рассмотреть, что в инновационной системе охлаждения с тремя вентиляторами используются так называемые вентиляторы с «3D-лопастями».

По данным Videocardz, как только температура графического процессора достигает 84°C, к вентиляторам добавляется система жидкостного охлаждения, чтобы максимально снизить температуру устройства и не допустить перегревания. Такая "система активации на основе температуры" устраняет необходимость запуска насоса, когда система простаивает или когда температура ниже допустимого порога. Это должно сделать систему относительно тихой, когда она не используется для игр. На данный момент это первый случай применения такой схемы, о котором нам известно.

Ноутбук имеет "чешуйчатый" рисунок на крышке, что должно помочь предотвратить появление отпечатков пальцев.

В системе также используется жидкий металл вместо традиционной термопасты, предположительно как в центральном процессоре, так и в графическом процессоре, потому что в игровом устройстве используются все передовые технологии. RTX 4090 не нуждается в представлении, поскольку по сути это настольный графический процессор RTX 4080 16 ГБ в мобильном форм-факторе. Core i9-13980HX — самый мощный мобильный процессор Intel, предлагающий 24 ядра и 32 потока, с тактовой частотой до 5,6 ГГц на одном ядре и TDP 157 Вт в режиме "boost".

Legion 9i имеет цветные RGB-полосы по всему периметру корпуса, а также RGB-подсветки. Источник: MSPoweruser

Другие характеристики этого мощного устройства включают в себя два твердотельных накопителя M.2 емкостью 1 ТБ, две планки памяти DDR5 по 32 ГБ, 16,3-дюймовую 2K IPS-панель с переменной частотой обновления и предположительно технологию mini-LED. Из-за компактного дизайна в ноутбуке установлен небольшой аккумулятор ёмкостью 99,9 Вт*ч. Но вряд ли этот ноутбук будет часто использоваться в автономном режиме.

Более подробная информация о модели Legion 9i появится на выставке IFA через неделю, в том числе цены и доступности. Что касается цены, можно смело предположить, что это будет самый дорогой ноутбук из представленных на рынке.

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#lenovo #игровой ноутбук #жидкостное охлаждение
Источник: mspoweruser.com
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