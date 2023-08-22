Компания стремится усовершенствовать свою трассировку лучей с помощью искусственного интеллекта.

Сегодня на выставке Gamescom в Германии компания Nvidia представила новую итерацию системы Deep Learning Super Sampling (DLSS) и пообещала незабываемое путешествии во вселенную Half-Life владельцам видеокарт RTX. Компания анонсировала DLSS 3.5, а также сообщила о начале разработки RTX Remix-версии Half-Life 2. Хотя новейшую версию DLSS мы сможем увидеть уже в сентябре в игре Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, выход Half-Life 2 RTX запланирован на более поздний срок, скорее всего в 2024 году.

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Новейшая версия DLSS получила название 3.5, что указывает на небольшое улучшение, а не на гигантский скачок вперед. Она предлагает «Реконструкцию лучей» (Ray Reconstruction, RR), которая создает более точное освещение, чем существующая версия. Хорошей новостью является то, что DLSS 3.5 будет работать на любом графическом процессоре RTX, начиная с Turing, а плохая новость заключается в том, что разработчикам игр придется реализовать ее в будущих играх вместо использования версии 2 или 3.

На этом скриншоте Nvidia пытается подчеркнуть реалистичную проекцию фар автомобиля с помощью реконструкции лучей.

Nvidia сообщила, что в версии 3.5 игровой процесс будет оптимизироваться с помощью нейросети, которая обучена на суперкомпьютере для улучшения качества изображения. В итоге процесс «реконструкции лучей», проходящий через эту нейросеть, более точен, чем "денойзер", который занимается устранением шумов, поскольку новая версия обучена на объеме данных в 5 раз большем, чем использует DLSS 3. Основной аргумент здесь заключается в том, что "шумоподавители" удаляют важные данные об освещении, в результате чего в увеличенных изображениях не хватает деталей. В примерах, предоставленных Nvidia, совершенно ясно, что "реконструкция лучей" обеспечивает более реалистичное освещение и более сфокусированное в тех областях, где вы ожидаете. Однако нам не продемонстрировали, как новая картинка выглядит в сравнении с DLSS 3.





Nvidia утверждает, что новая технология не будет снижать производительность, потому что она увеличивает количество кадров в секунду, по крайней мере, при использовании в сочетании с генерацией кадров. В Cyberpunk по словам Nvidia, версия 3.5 должна добавить около 8 кадров в секунду. DLSS 3.5 будет предлагаться в трех будущих играх: Cyberpunk, существующей Portal RTX и Alan Wake 2.

В режиме "RTX On" показана современная версия лаборатории Клейнера. Источник: Nvidia

В Half-Life 2 RTX будет использоваться DLSS 3, RTX I/O для ускорения загрузки текстур и современные графические ресурсы. Ее разработкой занимается одна из лучших мод-команд сообщества - Orbifold Studios. На данный момент у нас есть лишь несколько кадров модифицированной игры, чтобы разжечь наш интерес, и скорее всего мы сможем увидеть ее в действии в 2024 году.