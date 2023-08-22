Хотя новые инструменты для модификации работают только со старыми графическими процессорами, вы также можете перепрошить vBIOS и на новейших видеокартах поколения Ada Lovelace.

Вы когда-нибудь пробовали увеличить напряжение на своем графическом процессоре Nvidia GeForce? Если нет, то вы наверно слышали про утилиту MSI Afterburner, которая предоставляет такую возможность, но имеет целый ряд ограничений. Теперь же, вы можете сделать это без ограничений! Тут важно знать, что это не очень безопасно и без необходимых знаний лучше этого не делать. Повышение напряжения графического ядра и многих других параметров стало возможным благодаря новому набору инструментов для моддинга, которые разработал энтузиаст специально для графических процессоров Nvidia. С этими новыми инструментами вы сможете делать практически всё, что пожелаете, со своей старой видеокартой Nvidia. Вы даже можете прошить новый графический процессор Ada Lovelace другим vBIOS, если действительно готовы рискнуть.

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По данным TechPowerUp, Nvidia заблокировала свои видеокарты, начиная с 900 серии, также известной как Maxwell, которая была выпущена в 2014 году. Компания добавила в чипы защиту, которая должна была проверять BIOS видеокарты перед запуском, так что если была установлена неофициальная прошивка, видеокарта не запускалась бы. Теперь двум энтузиастам-моддерам удалось найти способ обойти эту защиту, открывая практически неограниченную модификацию видеокарт вплоть до серии Turing, а также перепрошивку vBIOS на видеокартах Ada Lovelace. Утилиты были разработаны двумя участниками форума независимо друг от друга: один пользователь под ником Veii выпустил утилиту под названием OMGVflash, а другой энтузиаст инструмент под названием NVflashk от Kefinatorforum.

Этот тип модификации предназначен только для самых продвинутых пользователей, которые точно знают, что они делают. Источник: Veii на форуме TechPowerUp.

Обе утилиты позволяют вам делать с графическими процессорами практически все, что вы хотите, вплоть до серии Turing, включая повышение (или понижение) пределов напряжения и увеличение пределов мощности. Вы также можете настроить скорость вентиляторов по умолчанию и многое другое. Моддер OMGVflash опубликовал подробный пост об этой утилите здесь. Администраторы TechPowerUp сообщили, что будут сотрудничать с энтузиастом, чтобы оперативно размещать будущие версии этого инструмента вместе с популярными утилитами CPU-Z и GPU-Z. Автор также добавил простое предупреждение: "Не прошивайте глупости и не жалуйтесь, что система потом не загружается".

Наибольшую пользу от этого инструмента, вероятно, получат владельцы видеокарт RTX 40-ой серии, которые теперь могут прошить свою стандартную видеокарту прошивкой от разогнанной заводской версии, чтобы легко получить максимальную производительность не переплатив за это немалую сумму. Также открывается возможность запуска RTX 4090 при напряжении 1,1 В, что немного больше, чем значение по умолчанию 1,07 В на новых графических процессорах. На данный момент глубокая настройка напряжений и параметров на видеокартах Ada Lovelace недоступна, поэтому на них можно только выполнить прямую замену vBIOS другой видеокарты.

Напоминаем вам, использование этих инструментов приведет к аннулированию гарантии и может привести к поломке вашего графического процессора, поэтому действуйте осторожно. Тем не менее, инструменты также позволят вам установить новый vBIOS на заблокированном графическом процессоре и возможно, воскресить его из мертвых. Администраторы TechPowerUp утверждают, что тщательно проверили каждую утилиту на наличие вирусов и вредоносного ПО, и обе оказались чистыми, так что, по крайней мере, одной причиной для беспокойства меньше.