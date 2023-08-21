Обязательные авторские отчисления были частью NFT с самого начала, но компания OpenSea заявила, что перестанет требовать их от покупателей.

В прошлом году в интернете невозможно было не наткнуться на новости о криптовалюте, метавселенной, web3 и NFT. Художники рисовали NFT на все, что угодно - обезьян, порнозвезд и даже снаряжение героев игры Ghost Recon. В 2023 году большинство из этих "виртуальных картинок" стоят гораздо меньше, чем во время криптовалютного безумия, а одна из крупнейших NFT-платформ отказывается от того, что возможно, является единственной стоящей частью NFT. OpenSea заявляет, что больше не будет взимать комиссию с художников при продаже NFT.

реклама

Художники и дизайнеры были в числе тех, кто был очарован NFT во время ажиотажа вокруг криптовалютного рынка и метавселенной. И кто может их в этом винить? Известно, что художникам трудно заставить людей платить за их работу деньгами, потому что их картинки и фотографии бесплатно используются в интернете, а на криптовалюте можно было заработать много денег. Блокчейн позволял автоматически выплачивать гонорары художникам при продаже их работ, и учитывая астрономическую стоимость некоторых NFT, речь могла идти о солидных суммах в "волшебных интернет-деньгах".

По словам OpenSea, сказочная прибыль подошла к концу. Огромная торговая площадка NFT объявила, что 31 августа она отменяет автоматические отчисления создателям, которые обеспечивают оплату труда художников. Вместо этого платформа введет опциональные комиссии для создателей, чтобы "лучше отразить принципы выбора и владения, на которых строится эта децентрализованная экосистема".

OpenSea утверждает, что "operator filter" (операторский фильтр), обеспечивающий взимание платы с создателей на ее платформе, требовал согласия всех участников экосистемы, а этого не произошло. Большинство новых проектов используют модель с нулевой комиссией, так что те, кто все еще активно участвует в NFT-раздачах, вряд ли вносят значительный вклад первоначальным авторам, и, по словам OpenSea, у художников есть множество способов заработать на своих творениях в web3.

В дальнейшем покупатели NFT на OpenSea смогут по желанию платить создателям, но это больше не будет обязательным.

В будущем NFT на OpenSea будут отображать «предпочтительную плату» создателя в коллекциях. В конце лета никакая новая коллекция не сможет требовать платы. Для существующих коллекций, которые требуют выплаты роялти, OpenSea будет продолжать требовать выплаты до марта 2024 года. После этого плата будет необязательной для всех NFT, включенных в список OpenSea.

Таким образом, эти изменения, возможно, просто отражают резкое падение интереса к NFT. В 2022 году NFT были в центре общественного внимания, и знаменитости хвастались своими скучающими обезьянами и другими уникальными JPEG-файлами. После того, как весной 2022 года криптофирмы начали разваливаться налево и направо, стоимость NFT и объем торгов упали до незначительной доли от своих предыдущих максимумов. Автоматические комиссии делают NFT более дорогими в то время, когда люди переходят к другим модным технологиям, таким как искусственный интеллект, а такие компании, как OpenSea, заинтересованы чтобы люди оставались вовлеченными в новые технологии web3. В условиях, когда даже компания Марка Цукерберга отказывается от метавселенной, интерес к ней может вовсе пропасть.