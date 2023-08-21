Строительство обычного студенческого городка в Мичиганском государственном университете помогло выявить довольно интересный исторический объект.

Строители и студенты Мичиганского государственного университета случайно наткнулись на уникальный фрагмент исторического учебного заведения, а именно первую обсерваторию, построенную на территории университетского городка. Обсерватория, которой почти полтора века, была "похоронена" под землей и забыта до нынешнего времени, пока строители и студенты университета не начали проект строительства нового кампуса. Сейчас студенты-археологи заняты выяснением того, что этот объект может рассказать им о прошлом учебного заведения.

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Когда ректор Мичиганского государственного университета решил разместить несколько гамаков рядом с жилым зданием в начале этого года, то не рассчитывал обнаружить историческую находку. Но пока устанавливали стойки для гамаков, строители наткнулись на подозрительно твердую почву. Прораб позвал команду местных археологов Campus Archaeology Program (CAP), в которую входят студенты бакалавриата и магистратуры археологии и привлекаются к работам по сохранению историко-культурного наследия. Изучив старые карты и данные аэрофотосъемки, CAP определили, что строители нечаянно зашли на территорию первой в истории обсерватории штата Мичиган, построенной 142 года назад.

Место раскопок обсерватории. Автор: Алекс Текип, Мичиганский университет.

Команда археологов CAP приступила к раскопкам. По сообщению университетской радиостанции WKAR, студенты-археологи осторожно выкопали небольшие ямы в земле, чтобы понять, что может находиться под землей. Пока они занимались раскопками, другие члены CAP искали в архивах университета подробную информацию об обсерватории. Они выяснили, что небольшое здание было построено в 1881 году Роллой Карпентером, профессором, который считал, что он и его студенты не смогут в достаточной мере наблюдать за ночным небом, забираясь на крыши кампуса. Карпентер сыграл важную роль в том, чтобы помочь университету получить финансирование для телескопа, а затем выступал за то, чтобы оборудование стало частью первой университетской обсерватории. Телескоп теперь является частью школьного планетария Абрамса, который проводит образовательные программы по астрономии для жителей центрального Мичигана.

"Удивительно видеть, как далеко мы продвинулись от маленького 16-футового круглого здания к большому зданию с высококачественным телескопом и электрическим куполом", - сказал Леви Вебб, студент факультета астрофизики и антропологии Мичиганского университета, в своем отчете. "Видя разницу... я начинаю ценить ту обсерваторию, которая у нас есть сейчас".

С момента первых находок, сделанных в мае, CAP упорно работает над определением того, что ещё осталось от исторического объекта. (В частности, булыжный фундамент обсерватории, судя по всему, находится в довольно приличном состоянии.) Выяснить, что находится под толщей земли, поможет георадар, но для получения результатов потребуется некоторое время. Занятия, запланированные на лето 2024 года, позволят учащимся, не входящим в CAP, присоединиться к раскопкам, проводя полевые работы, изучая, как идентифицировать, очищать и хранить артефакты, и многое другое.