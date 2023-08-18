Это, конечно, не так быстро, как в некоторых телефонах на базе Android, но все же для iPhone это значительный рост скорости зарядки.

В следующем месяце будет выпущен iPhone 15, в котором Apple наконец-то заменит разъем Lightning на USB-C, чтобы соответствовать новым европейским нормам. Это, безусловно, обрадует владельцев нескольких смартфонов, которые теперь смогут использовать один кабель для зарядки. Также сообщается, что новый айфон будет иметь как минимум одно ощутимое преимущество над старыми моделями - он будет иметь более высокую скорость зарядки. В новом отчете говорится, что благодаря внедрению USB-C скорость быстрой зарядки для моделей iPhone 15 вырастет по всем направлениям по сравнению со старыми телефонами. Однако зарядка USB-C от Apple по-прежнему не будет такой быстрой, как у некоторых современных моделей с операционной системой Android.

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Информация о том, что Apple увеличит скорость зарядки новых айфонов, оснащенных портом USB-C, поступила от сайта 9to5Mac, который получил информацию о повышении скорости зарядки из нескольких источников. На сайте говорится, что iPhone 15 будет поддерживать скорость зарядки до 35 Вт, что выше по сравнению с 27 Вт в iPhone 14 Pro и 20 Вт обычных iPhone 13 и 14. Сейчас iPhone 14 Pro полностью заряжается примерно за два часа. Однако Android-смартфон, такой как Samsung Galaxy S23 Ultra, предлагает зарядку мощностью 45 Вт, для полной зарядки которого требуется всего один час. Несмотря на модернизацию айфона, Apple по-прежнему будет отставать от своего крупнейшего конкурента по этому показателю.

Ходят слухи, что Apple добавит Dynamic Island к обычным моделям iPhone 15 в 2023 году.

Наряду с более высокой скоростью зарядки переход на USB-C, вероятно, приведет к более быстрой передаче данных. Трудно поверить, но существующий кабель Lighting по-прежнему работает на скорости USB 2.0, максимальная скорость которой составляет 480 Мбит/с. Если вы когда-либо синхронизировали айфон с компьютером с помощью кабеля, вы знаете, что для выполнения этой задачи требуется почти вечность. Тем не менее, кабель USB-C теоретически способен развивать скорость до 10 Гбит/с, так что это может быть серьезное улучшение. Кроме того, 9to5mac сообщает, что Apple, вероятно, будет использовать разъем Thunderbolt на новых телефонах, который достигает колоссальных 40 Гбит/с, но нам придется подождать и посмотреть, какими будут номинальные скорости, когда он будет выпущен в следующем месяце.

Пока неясно, будет ли функция быстрой зарядки доступна для всех моделей iPhone 15 или только для флагманских версий Pro. Знаю политику компании Apple, можно предположить, что компания предоставит самые высокие скорости зарядки моделям Pro, а обычные iPhone оставит без внимания. Компания Apple уже неоднократно использовала ограничение некоторых функций для базовых моделей, чтобы стимулировать покупку дорогих флагманов. Она начала этот процесс в 2022 году, предоставив телефонам Pro более производительный чип, лучшие камеры и Dynamic Island. В iPhone 15 Pro этот процесс, скорее всего, пойдет еще дальше: титановый корпус, более тонкие рамки и, возможно, увеличенная батарея.

Также сообщается, что для полноценной работы новых iPhone по-прежнему потребуются сертифицированные кабели USB-C. Скорее всего использование несертифицированных кабелей приведет к снижению скорости передачи данных и зарядки или даже к ошибкам.