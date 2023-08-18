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Появились изображения портативной игровой консоли Lenovo Legion Go, похожей на Nintendo Switch
Отличительной особенностью Legion Go от других портативных игровых консолей на Windows являются съемные контроллеры в стиле Joy-Con.

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Оглушительный успех Steam Deck подтолкнул другие компании к выпуску собственных карманных игровых ПК. Согласно поступившей информации, к их числу скоро присоединится Lenovo с моделью Legion Go – игровой приставкой на Windows 11 с процессором AMD, который является ключевой особенностью Nintendo Switch.

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В инсайдерской информации почти ничего не говорится о технических характеристиках, кроме того, что в Lenovo Legion Go будут использованы новые процессоры AMD Phoenix, предназначенные для ультрапортативных ноутбуков и портативных игровых машин, таких как Legion Go. В этих чипах будут использоваться ядра, ориентированные на производительность и энергоэффективность, похожие на те, которые использует Intel - ядра P и E. Также мини-приставка будет иметь несколько USB-C портов и слот для карт памяти microSD.

На появившихся изображениях мы можем хорошо рассмотреть дизайн устройства. Судя по всему, это подборка официальных пресс-рендеров. Устройство имеет громоздкий дизайн, похожий на Steam Deck, но Legion Go может предложить больше игровых возможностей благодаря съемным контроллерам в стиле Switch. Windows Report называет их Joy-Cons, но у Lenovo, несомненно, будет свое собственное название. Устройство оснащено "ногой" на задней панели, так чтобы пользователь мог поставить ее на стол, пока будет использовать контроллеры.

Legion Go спереди. Источник: Windows Report

На первый взгляд мини-приставка выглядят просто, но в этом матово-черном корпусе скрывается мощь. На передней панели есть два джойстика, d-pad и все привычные кнопки игровых контроллеров. За правым триггером спрятано колесо прокрутки, а рядом с правым бампером есть две макрокнопки. На каждом контроллере можно найти еще две макрокнопки, в результате чего их общее количество достигает шести. Это должно удовлетворить даже самых придирчивых геймеров. У Asus ROG Ally есть несколько макрокнопок, но не так много.

Это новое поколение портативных ПК не имеет отдельных графических процессоров, но встроенная графика в чипах x86 стала на удивление мощной. Благодаря небольшим экранам на этих устройствах можно выставить средне-высокие настройки, чтобы даже новые AAA-игры выглядели приемлемо. Геймеры сейчас готовы мириться с посредственным временем автономной работы, чтобы играть в современные компьютерные игры во время поездки или лежа на диване. В подтверждение этих слов можно взять Steam Deck, которая может разрядить свою батарею всего за два часа, и она продается как горячие пирожки.

Пока неизвестно, когда появится Legion Go, где он будет доступен и сколько будет стоить. Возможно, со временем облачные игры достигнут того уровня, когда мощное железо в портативных устройствах не потребуется, но такие устройства, как Legion Go, по-прежнему предлагают больше игр и возможностей, чем облачные сервисы - по крайней мере, на данный момент.

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#lenovo #nintendo switch #lenovo legion go
Источник: windowsreport.com
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