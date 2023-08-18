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Новый патч AMD для устранения уязвимости Inception может снизить производительность на 54%
Предложенный компанией AMD патч для устранения уязвимости Inception был недавно протестирован на различных рабочих нагрузках в Linux, и результаты оказались, мягко говоря, неожиданными.

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В начале августа специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, затрагивающую все поколения процессоров AMD Zen. Эта уязвимость получила название «Inception». Она представляет собой спекулятивную атаку по побочному каналу, которая может привести к утечке конфиденциальных данных с использованием непривилегированных процессов. Стоит отметить, что почти в это же время была обнаружена аналогичная уязвимость Spectre на процессорах Intel. Совпадение это или нет, покажет время. Хорошая новость для владельцев процессоров AMD заключается в том, что компания заявила, что на компьютерах пользователей эти атаки не регистрировались, а происходили только в исследовательской среде. Хотя эта ошибка затрагивает все четыре поколения процессоров Zen, только в новых процессорах Zen 3 и 4 требуется обновление микрокода для ее устранения. Патч был протестирован в среде Linux на процессоре Zen 3, и было обнаружено, что в зависимости от приложения снижение производительности может быть весьма существенным.

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Сайт Phoronix, специализирующийся на тестировании Linux, провел анализ нового патча, выпущенного компанией AMD для борьбы с Inception, и настоятельно рекомендует владельцам процессоров AMD ознакомиться с их работой, так как в ней очень подробно все расписано и содержится большое количество тестов. На сайте отмечается, что для процессоров Zen 3 и 4 требуется этот новый код для защиты от уязвимости, а для процессоров Zen 1 и 2 требуется обновление на уровне ядра. Тесты нового микрокода проводились на сервере Zen 3 Epyc 763 «Milan», работающем под управлением Ubuntu 22.04 вместе с пользовательским ядром. AMD пока не выпустила обновление для своих процессоров Ryzen, но сделает это до конца года.

Некоторые популярные приложения, такие как Blender, показали минимальную разницу до и после применения патча для устранения уязвимости Inception. Источник: Phoronix

Падение производительности зависит от тестируемого приложения, но оставлять эту уязвимость эксперты не рекомендуют, поэтому пользователи должны быть готовыми к такому будущему. Например, в программе для редактирования фотографий Gimp работа с изображениями после применения исправления занимала значительно больше времени, а такие операции, как изменение размера и поворот, требовали на несколько секунд больше времени. Как отметили в Tom’s Hardware, некоторые из этих операций занимали до 28% времени, так что если вы работаете с фоторедакторами на процессорах Zen 3 или Zen 4, то вам следует изучить этот вопрос подробнее. С другой стороны, такие бенчмарки, как Firefox's Speedometer, практически не показывают разницы.

Потеря 28% производительности это очень много, но Phoronix обнаружил, что больше всего пострадали приложения, использующие базы данных и выполняющие компиляцию кода. Например, в приложении базы данных Mariadb наблюдалось самое большое снижение производительности — 54%. Тем не менее, Phoronix заявляет, что большинство пользователей не заметят большой разницы между пропатченной и непропатченной системой, но опять же, это очень зависит от приложения. Больше всего пострадают фоторедакторы и люди, использующие базы данных, но опять же, AMD заявляет, что эта уязвимость не использовалась за пределами исследовательской лаборатории.

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#amd #amd zen #zen 4 #уязвимость inception
Источник: tomshardware.com
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