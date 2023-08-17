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В 2023 году Nvidia поставит различным компаниям ИИ-ускорители H100 на 22 миллиарда долларов
В новом отчете говорится, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты открывают свои чековые книжки, чтобы присоединиться к гонке в области ИИ.

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По мнению финансовых экспертов сейчас самое подходящее время для того, чтобы стать акционером Nvidia. Согласно новому отчету Financial Times, ожидается, что Nvidia в этом году поставит около 550 000 графических процессоров H100 Hopper компаниям, которые хотят создавать генеративные системы искусственного интеллекта. Учитывая, что в настоящее время один H100 Hopper стоит около 40 000 долларов, то вся эта продукция принесет доход в 22 миллиарда долларов.

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Журналисты Financial Times (FT) утверждают, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы рискнуть и вложиться в искусственный интеллект. Благодаря своим бездонным карманам они вполне могут стать силой, с которой нужно будет считаться. FT сообщает, что страны Персидского залива покупают столько графических процессоров Nvidia H100, сколько сможет отгрузить Nvidia, поскольку у них более чем достаточно денег, чтобы позволить себе это. Сообщается, что к концу года Саудовская Аравия получит 3000 графических процессоров H100, сделка на сумму всего 120 миллионов долларов, так что это капля в море для обеих компаний. В отчете говорится, что OpenAI создала ChatGPT, используя всего 1024 старых чипа A100 всего за один месяц, поэтому Саудовская Аравия может совершить аналогичный технологический прорыв, если, конечно, у нее хватит инженерных способностей.

По данным Nvidia, новейший H100 обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с A100 на базе Ampere.

Саудовская Аравия и ОАЭ рассматривают большие языковые модели и искусственный интеллект для стимулирования своей экономики. ОАЭ уже разработали собственную модель большого языка с открытым исходным кодом под названием Falcon, которой управляет государственный университет. Страна хочет быть независимой как от Китая, так и от США в области искусственного интеллекта, поэтому она разрабатывает собственные технологии и пытается привлечь инженерные таланты, чтобы помочь ей в своем развитии.

Саудовская Аравия также планирует построить свой собственный суперкомпьютер под названием Shaheen III, который, как сообщается, будет введен в эксплуатацию в этом году. Он будет работать на 700 «суперчипах» Grace Hopper, недавно обновленных до памяти HBM3e, и будет конкурировать с ускорителями AMD MI300 Instinct на рынке CPU+GPU для высокопроизводительных вычислений.

В то же время, как сообщается, китайские технологические конгломераты, такие как Tencent и Alibaba, уже заключают сделки с Nvidia, но из-за экспортного контроля они вынуждены покупать старые графические процессоры A800. Тем не менее, FT сообщает, что китайские компании уже проплатили поставку графических процессоров на сумму 5 миллиардов долларов до 2024 года. Они изо всех сил пытаются купить как можно больше графических процессоров Nvidia, опасаясь, что будущие санкции могут стать еще более обременительными.

В отчете говорится, что Nvidia, скорее всего, будет отдавать предпочтение американским компаниям из-за своего самого мощного оборудования при рассмотрении вопроса о том, каким компаниям продавать свою продукцию. В этот список компаний войдут создатель ChatGPT компания OpenAI, ее партнер Microsoft и компания Google, у которой есть собственный искусственный интеллект под названием Bard. Однако нельзя исключить, что Nvidia проигнорирует чек на любую сумму от стран Персидского залива.

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#tsmc #искусственный интеллект #саудовская аравия #nvidia h100 #объединенные арабские эмираты
Источник: ft.com
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