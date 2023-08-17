Компания пытается удовлетворить спрос на игровые ноутбуки в Китае.

Новый инсайдерский отчет из Китая наделал много шума в интернете, поскольку в нем утверждается, что в третьем квартале Nvidia перепрофилирует производство настольных графических процессоров на мобильные чипы. Компания Дженсена Хуанга будет использовать урезанные версии чипов для настольных ПК для своих мобильных графических процессоров, потому что у них отключены некоторые блоки и функции, а также они имеют гораздо сниженные тактовые частоты, что является стандартной отраслевой практикой. Причины предполагаемого переноса производства довольно просты: у компании более чем достаточно графических процессоров для настольных ПК, чтобы удовлетворить существующий спрос, но недостаточно для "игровых" ноутбуков, по крайней мере, в Китае.

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В отчете с сайта Mydrivers говорится, что в настоящее время Nvidia пытается удовлетворить потребности производителей ноутбуков, предоставляя им больше мобильных графических процессоров. Однако для этого компании необходимо сократить производство видеокарт для настольных ПК, которые, похоже, не очень хорошо продаются из-за их цены. На данный момент вы можете спокойно и без очередей купить практически любую видеокарту RTX 40-й серии по рекомендованной розничной цене, за исключением RTX 4090 Founders Edition. Некоторые эксперты считают, что если Nvidia и впрямь сместит приоритеты производства, это может привести к дефициту настольных видеокарт к концу года, как это было в пандемию.

RTX 4090 Founders Edition от Nvidia остается единственной видеокартой 40-й серии, которая хорошо продается даже у перекупщиков, а остальные доступны по рекомендованной розничной цене даже через несколько месяцев после старта продаж.

С другой стороны, не исключено, что Nvidia имеет достаточный запас графических процессоров для настольных ПК, а спрос на них ниже, чем ожидалось. Ранее сообщалось, что Nvidia прекращает производство графических процессоров для настольных ПК, чтобы использовать свои драгоценные пластины TSMC для чипов ИИ, уровень спроса на которые в настоящее время можно охарактеризовать как во времена майнинга.

В целом, из-за противоречивых сообщений пока трудно понять, что именно происходит внутри компании. Ранее сообщалось, что Nvidia просто поддерживает текущий уровень производства, а не увеличивает его. Тем не менее, сообщается, что компания увеличивает производство своих графических процессоров RTX 4070 и 4060, поскольку в настоящее время они являются самыми продаваемыми.

Тем не менее, как отмечает PC Gamer, геймерам не стоит беспокоиться, что начнется дефицит. Это связано с тем, что пока не было особого смысла покупать их из-за высоких цен, да и AMD не предоставила геймерам привлекательных альтернатив. Тем не менее, AMD еще не выпустила свои видеокарты RX 7800 и 7700 XT верхнего среднего ценового диапазона, которые могут изменить динамику рынка в конце этого месяца, когда в Германии начнется выставка Gamescom. Ожидается, что AMD представит новые видеокарты на выставке, а Nvidia, возможно, даже припрятала что-нибудь в рукаве (RTX 4050), поскольку она не любит, когда AMD перехватывает инициативу.