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Астрономы обнаружили экзопланету горячее нашего Солнца
В предыдущих исследованиях WD 0032-317 классифицировалась как двойная система, поскольку огромный газовый гигант светится также ярко как полноценная звезда.

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За последние годы количество известных экзопланет резко возросло благодаря таким аппаратам, как космический телескоп Кеплер, который за свое существование обнаружил тысячи далеких миров. И на удивление многие из них очень большие и расположены близко к своим звездам. Эти экзопланеты, которые астрономы ещё называют «горячими юпитерами», трудно изучать из-за их близости к яркой звезде, но астрономы все таки нашли интересный космический объект в планетной системе под названием WD 0032–317. Она является домом для огромной экзопланеты, которая даже более горячее, чем Солнце.

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Раскаленная экзопланета, которая находится на расстоянии около 1400 световых лет от нас, была занесена в каталог ещё в начале 2000-х годов, когда астрономы обнаружили ее с помощью Very Large Telescope (Очень Большого Телескопа). На тот момент команда астрономов считала, что WD 0032–317 представляет собой двойную систему, состоящую из двух белых карликов. Специалисты из Института науки Вейцмана в Израиле под руководством астронома Наамы Халлакун недавно проверили данные и обнаружили, что в системе, скорее всего, находятся белый и коричневый карлик, который иногда называют несостоявшейся звездой.

Несмотря на похожие названия, эти астрономические объекты очень разные. Белый карлик — это остаток звезды, то что осталось после того, как солнцеподобная звезда израсходовала свое ядерное топливо и сбросила свои внешние слои. Коричневый карлик никогда не был звездой, но был близок к этому. Масса этих газовых гигантов может в десятки раз превышать массу Юпитера, но им все равно не хватает ресурсов для поддержания устойчивого ядерного синтеза.

Коричневый карлик выглядит примерно так.

Так почему же коричневый карлик в WD 0032–317 светится так ярко? По предварительным расчетам, эта планета имеет массу в 88 раз большую массы Юпитера, что делает ее одним из крупнейших известных коричневых карликов. Горячим этот коричневый карлик стал не из-за ядерного синтеза, а в результате постоянного интенсивного излучения от находящегося на близкой орбите белого карлика. В результате светлая сторона планеты нагревается до 7 700 градусов Цельсия, а темная не намного меньше - 5 700 градусов. Поверхность нашего Солнца, которое является полноценной звездой, в которой происходит ядерный синтез, имеет максимальную температуру примерно 5 500 градусов по Цельсию.

Такая температура делает коричневого карлика отличным представителем "горячих юпитеров", которые астрономы наблюдают по всему космосу. В отличие от этих объектов, обнаруженный газовый гигант не вращается рядом с гораздо более крупной звездой, подавляющей любой сигнал, который мы могли бы обнаружить. К тому же планет с такой температурой очень мало - в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, отмечается, что известен только один мир, достаточно горячий для того, чтобы вызвать термическую диссоциацию молекул. Это KELT-9b, которая скрыта звездой, в несколько раз превышающей размеры Солнца.

KELT-9b — единственная известная экзопланета в том же температурном диапазоне, но она вращается слишком близко к своей звезде, чтобы ее можно было четко увидеть. Источник: НАСА.

Астрономы заинтересовались системой WD 0032-317 еще и потому, что она может содержать важные сведения об эволюции звезд. Белый карлик настолько горячий, что его тепло делает коричневого карлика похожим на другую звезду, что указывает на то, что с тех пор, как он стал белым карликом, прошел всего миллион или около того лет. Однако его масса составляет всего 0,4 солнечной массы, а как известно маленькие звезды сгорают медленнее. Согласно существующей теории, звезде, производящей столько тепла, потребуется больше времени, чем сейчас Вселенной, чтобы исчерпать запасы топлива. Специалисты предполагают, что огромные размеры коричневого карлика способствовали оттягиванию материала от звезды и ускорению ее гибели.

«Это действительно молодая и быстро развивающаяся система с общей оболочкой. И мы также надеемся, что эта система и другие подобные системы помогут нам лучше проверить теоретические модели, которые мы используем для объяснения движения двойных систем», — сообщил автор исследования. При дальнейшем изучении этот объект, находящийся на границе между планетами и звездами, может предоставить нам важные данные для понимания развития Вселенной.

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#космос #вселенная #солнце #экзопланета #коричневый карлик #wd 0032–317
Источник: astronomy.com
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