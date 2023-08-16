Это не такое значительное увеличение, как в процессорах с технологией V-Cache, но оно должно заметно улучшить производительность в приложениях, требующих высокой пропускной способности памяти.

Появилась новая информация о процессорах Intel под кодовым названием Arrow Lake, которые должны появиться примерно через год и станут настоящими преемниками нынешних процессоров Raptor Lake. Инсайдер утверждает, что Intel собирается увеличить объем кэш-памяти L2 для производительных ядер Arrow Lake, или как их ещё называют P-ядер. Этот важный шаг должен помочь компании Intel превзойти процессоры AMD, которые используют технологию V-Cache, ведь в 2024 году эти два производителя вновь сойдутся в борьбе за первенство на рынке настольных процессоров.

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Данная информация поступила от надежного источника из Китая (известен как Golden Pig Upgrade), который ранее неоднократно точно предсказывал детали новых процессоров Intel за несколько месяцев до их официального анонса. Так вот Golden Pig Upgrade заявляет, что Intel планирует увеличить объем кэш-памяти L2 в P-ядрах Arrow Lake на 50%. Компания перейдет с 2 Мегабайт на ядро в Raptor Lake к 3 МБ на ядро в своем преемнике. Это может дать Arrow Lake значительное преимущество перед Alder и Raptor Lake в приложениях, зависящих от пропускной способности памяти. Тем самым, это улучшение подтверждает тенденцию постоянного увеличения объема кэш-памяти в новых поколениях процессоров Intel.

Дорожная карта Intel.

Для сравнения: когда в конце 2021 года Intel выпустила Alder Lake, она оснастила эти P-ядра всего 1,25 МБ кэш-памяти L2. В Raptor Lake кэш был увеличен до 2 МБ. Перейдя к схеме - 3 МБ на ядро в Arrow Lake, Intel увеличит общий объем кэша до 24 МБ для 15900K (возможно будет называться по другому, учитывая новый брендинг Intel), предполагая, что P-ядер будет по-прежнему восемь. Пока неизвестно, как Intel планирует расположить L3 в Arrow Lake, но Raptor Lake L3-кэш имеет 36 МБ и распределен между 12 кластерами P- и E-ядер. Так что возможно, в Arrow Lake его расположение будет аналогичным.

Добавление большего объема кэша L2 в Arrow Lake должно повысить производительность, позволяя некоторым запросам помещаться в быструю память L2 вместо более медленной L3 или основной системной памяти. Мы еще многого не знаем об архитектуре Arrow Lake, кроме того, что она будет основана на передовом процессе 20A, в котором используется плиточный дизайн. Когда Arrow Lake дебютирует, это ознаменует собой новую эру для компании, поскольку это будет ее первый дезагрегированный процессор для настольных ПК, в котором используются транзисторы RibonFET с затвором (GAA) и подача питания на задней стороне. Иными словами, это совсем другой зверь, а дополнительный L2-кэш — лишь часть очень сложной головоломки.