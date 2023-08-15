Галактика Барнарда находится совсем рядом с нами по галактическим меркам, но у нее может быть много общего с древними галактиками.

Галактика NGC 6822, также известная как галактика Барнарда, имеет богатую астрономическую историю в качестве нашего ближайшего межгалактического соседа. Поэтому, вполне очевидно, что ученые захотели как следует рассмотреть ее с помощью самого мощного из имеющихся у нас телескопов - космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Результатом является изображение выше, сформированное из снимков, полученных с помощью двух различных приборов "Уэбба".

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NGC 6822 находится на расстоянии около 1,6 миллиона световых лет, что на самом деле не так уж и далеко по космическим меркам. Наблюдение и изучение этого объекта не представляет проблемы для телескопа Уэбба, который регулярно изучает объекты, удаленные в 1000 раз дальше. Это карликовая галактика диаметром около 7000 световых лет, что делает ее похожей на Малое Магелланово Облако. В отличие от этой галактики, галактика Барнарда не вращается вокруг Млечного Пути. Когда она была открыта в 1884 году, астрономы считали ее просто тусклой туманностью, но в 1925 году знаменитый астроном Эдвин Хаббл подтвердил, что это первый обнаруженный объект за пределами Млечного Пути.

Телескоп "Уэбба" использовал два самых мощных инструмента для наблюдения за галактикой NGC 6822 - NIRCam и MIRI. NIRCam работает в ближнем инфракрасном диапазоне волн от 0,6 до 5 микрон. MIRI также работает в ближнем инфракрасном диапазоне, где и NIRCam, но охватывает среднюю инфракрасную область от 5 до 28 микрон. Большинство знаменитых изображений "Уэбба", которые вы видели, получены с помощью NIRCam, но MIRI помогает рассмотреть важные детали в областях плотного газа.

На новом изображении желтые вихри газа как раз таки видны благодаря MIRI. В тоже время NIRCam делает то, что он умеет лучше всего - фотографирует обширное звездное поле внутри и вокруг галактики NGC 6822. Вместе они предоставляют динамическое изображение этой галактики, которое может многое рассказать нам о ранней Вселенной. Галактика Барнарда также известна своим обширным звездообразованием, которое можно наблюдать по красно-оранжевым пятнам, расположенных на этом изображении.

Галактика NGC 6822 в различных диапазонах длин волн

Обычно для изучения ранней Вселенной астрономам приходится заглядывать далеко в космос. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" на самом деле очень хорош в этом, сфотографировав некоторые из самых старых галактик во Вселенной. На этот раз "Уэбб" изучал нашего ближайшего межгалактического соседа. Галактика Барнарда примечательна тем, что в ней очень мало металлов, то есть там в основном водород и гелий. Металлы и другие тяжелые элементы образуются в звездах, поэтому галактики в ранней Вселенной, вероятно, были очень похожи на галактику Барнарда. Пройдет несколько миллиардов лет, и звезды, формирующиеся в этой примитивной галактике, будут производить эти тяжелые элементы.

Исследования, проведенные с помощью "Уэбба", помогут выяснить, как галактика NGC 6822 оказалась в своем нынешнем состоянии, но астрономы уже сделали несколько обоснованных предположений. Считается, что NGC 6822 провела большую часть своего существования в изоляции, не проявляя особой активности, но около 3 миллиарда лет назад она, возможно, пронеслась мимо Млечного Пути. Это гравитационное взаимодействие, возможно, положило начало звездообразованию, которое мы наблюдаем сегодня.