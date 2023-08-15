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Впервые появилась фотография процессора Intel Meteor Lake для настольных ПК
Считалось, что Intel отменила этот чип, поэтому его появление вызывает несколько вопросов.

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В начале этого года инсайдеры сообщали, что архитектура Intel Meteor Lake должна была стать преемницей существующих платформ LGA 1700 - Alder и Raptor Lake. В какой-то момент эти планы изменились, и было решено использовать Raptor Lake Refresh для настольных ПК вместо Meteor Lake. Согласно новому плану, Meteor Lake все же будет выпущена, но из-за меньшего количества ядер она будет предназначена только для мобильных устройств. Это довольно смелый шаг со стороны Intel, который открывал новые возможности для производителя процессоров, поскольку он должен был разработать две разные архитектуры на двух разных сокетах одновременно для настольных и мобильных платформ. Однако в интернете появилась фотография таинственного процессора, которая указывает на то, что Intel в какой-то момент начала изготавливать чипы Meteor Lake для настольных ПК.

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Сфотографированный чип выглядит необычно, словно инопланетянин в мире процессоров, поскольку он не похож на текущие предложения Intel. Фотография была опубликована в Твиттере, и даже с первого взгляда видно, что этот процессор не имеет ничего общего с текущими предложениями Intel. Это явно чип для настольных ПК, поэтому наиболее разумное предположение состоит в том, что это процессор MTL-S или Meteor Lake для настольных ПК по терминологии Intel. Кроме того, мы впервые увидели реальную фотографию чипа, использующего новый сокет Intel - LGA 1851, который планируется использовать как для Meteor Lake, так и для предполагаемого преемника Raptor Lake для настольных систем - Arrow Lake. Информация о новом процессоре появилась сразу на двух аккаунтах в Твиттере, которые первым заметил Wccftech.

Между этим загадочным чипом и текущими процессорами Intel существуют три больших различия. Во-первых, это наличие многочисленных золотых контактных площадок, которые проходят по левой стороне чипа за пределами теплоотвода. Raptor Lake не имеет ни одной из этих площадок поверх упаковки ни на одном из своих процессоров, так что это явно процессор, рожденный где-то в лаборатории. Во-вторых, современные чипы Intel используют четыре выреза, чтобы удерживать чип в сокете, а в этой модели их всего два, что подтверждает, что он заточен под совершенно другой сокет. Теплораспределитель также выглядит заметно толще, но невооруженным глазом это определить сложнее.

Ожидается, что совершенно новый сокет LGA 1851 будет использоваться как для Meteor Lake, так и для его преемника Arrow Lake.

Все это указывает на интересное предположение, что Intel сделала несколько чипов Meteor Lake для настольных ПК, а затем решила изменить свой план и сделать их исключительно мобильной платформой. Ранее считалось, что именно так и будет, поскольку утечки указывали на то, что флагманская модель будет иметь шесть P-ядер и 16 E-ядер, что в целом даст ей меньше ядер (и потоков), чем у существующего флагмана для настольных систем - Core i9-13900K. Такой чип, похоже, не смог показать высокую производительность, поэтому Intel отменила его выпуск для настольных ПК и перепрофилировала его для мобильных устройств.

Intel уже подтвердила, что Raptor Lake Refresh находится в разработке, так что же случилось с Meteor Lake для настольных ПК? Возможно, мы никогда не узнаем, но появление этого нового процессора, безусловно, подтверждает все вышеперечисленные слухи. На данный момент ожидается, что Intel выпустит свои новые процессоры Raptor и Meteor Lake в октябре, так что скоро мы сможем окончательно развеять все эти домыслы.

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#intel #lga 1700 #core i9-13900k #raptor lake refresh #intel meteor lake #lga 1851 #intel meteor lake-s
Источник: wccftech.com
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