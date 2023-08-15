Сообщается, что компания отказывается от кристалла "x04", который использовался во всех предыдущих версиях видеокарт GeForce.

Линейка видеокарт 40-серии от Nvidia практически полностью представлена на рынке, за исключением возможной модели RTX 4050. Инсайдеры сообщают, что бюджетную модель вероятно отменили из-за низких продаж видеокарт среднего уровня и наращивания производства графических процессоров под нужды набирающего популярность искусственного интеллекта. Также компания сосредотачивает усилия на стратегии вывода на рынок своего следующего поколения видеокарт с архитектурным кодовым названием Blackwell. Эти графические процессоры 50-й серии уже утверждены на 2025 год, что знаменует собой заметный отход от двухлетнего периода, которого компания придерживалась ранее. В новом отчете говорится, что более длительная, чем обычно, задержка - не единственное серьезное изменение, которое будет сделано для серии RTX 50; компания также якобы откажется от популярной матрицы "x04" (например, 104, 204 и т.д.), которую она использовала для своих графических процессоров верхнего среднего уровня с момента выпуска GTX 680 с архитектурой Kepler в 2012 году.

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Обсуждение планов Nvidia началось на форуме Chiphell, где один из пользователей отметил, что предполагаемое семейство чипов Blackwell будет состоять из моделей 2-3-5-7. Для сравнения, в текущем поколении Ada используются чипы 2-3-4-6-7 для обозначения своих кристаллов. Чтобы проверить это утверждение, Videocardz связалась с известным инсайдером в Твиттере @kopite7kimi, который подтвердил, что Nvidia действительно отказывается от кристалла "x04" в своей новой линейке. До недавнего времени кристалл "х04" использовался для графических процессоров 80-й подсерии, включая RTX 2080, GTX 1080, GTX 980 и т. д. Он был вторым по величине кристаллом в линейке, уступая в размерах и производительности лишь флагманскому "х02" чипу, который использовался в таких топовых моделях, как RTX 2080 Ti, GTX 1080 Ti. Раньше компания первыми выпускала, например, RTX 2080 на чипе TU104, а затем более производительную RTX 2080 Ti на большем чипе TU102.

Nvidia, несомненно, еще больше расширит возможности освещения с помощью трассировки пути в следующем поколении графических процессоров, которое используется в таких играх, как Portal RTX.

Однако с появлением линейки Ampere компания Nvidia изменила ситуацию. Она оснастила RTX 3090 и 3080 большим чипом 102, который сделал RTX 3080 таким популярным. Затем она оснастила RTX 3070 чипом GA104. Также был разработан чип GA103, который позже вышел в модели RTX 3060 Ti.

Nvidia продолжила эту традицию в 40-й серией, начав с кристалла AD102 для RTX 4090 и немного меньшего, но все же большого кристалла AD103 для RTX 4080. Затем кристалл AD104 перешел в серию RTX 4070, AD106 - в RTX 4060 Ti, а AD107 - в RTX 4060.

Таким образом, не имея в линейке Blackwell матрицы "x04", компания, скорее всего, выпустит модель RTX 5070 с GB205 вместо матрицы "x04", как в предыдущем поколении. Также примечательно, что Nvidia использует обозначения 202, 203, 205 и т. д. для своих игровых видеокарт следующего поколения, что является еще одним отклонением от прежних традиций. Согласно сообщению PC Gamer, компания будет использовать одну и ту же архитектуру Blackwell для игровых графических процессоров и графических процессоров для центров обработки данных, при этом последним будут присвоены схемы именования 102 и 103, а для игровых карт — 202 и т. д.

К сожалению, нам придется подождать два года, чтобы увидеть эти графические процессоры в реальности. Компания выпустила дорожную карту, в которой указано, что «Ada Lovelace Next» будет выпущена в 2025 году, и эти GPU должны получиться очень мощными. Инсайдера подсказывают, что Nvidia воспользуется 3-нанометровым техпроцессом TSMC для графических процессоров, что может обеспечить увеличение производительности до 2,6 раз по сравнению с ее текущими видеокартами. Nvidia также, вероятно, перейдет на память GDDR7, так что речь может идти об очень производительных видеокартах - при соответствующей цене.