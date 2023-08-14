Шестиугольные образования на поверхности Марса указывают на влажно-сухой цикл, который мог способствовать развитию жизни.

Современный Марс представляет собой бесконечную холодную пустыню, но миллиарды лет назад он был теплым и влажным. Информация, полученная от современных марсоходов, подтверждает, что на Марсе была вода, однако мы не знаем, сколько её было, где именно и как долго она присутствовала. Марсоход "Curiosity", который уже более десяти лет катается по Красной планете, нашел доказательства того, что на древнем Марсе могли происходить сезонные наводнения. Если это так, то это были хорошие условия для возникновения жизни.

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Марсоход "Curiosity" прибыл на Красную планету в 2012 году. Его удачная конструкция, а также бесперебойная работа в исследовании кратера Гейла повлияла на разработку марсохода "Perseverance". Именно поэтому эти два марсохода выглядят одинаково. Вскоре после прибытия на Марс, "Curiosity" нашел убедительные доказательства жидкой воды, а совсем недавно он обнаружил скальные образования, указывающие на наличие древних волн.

С 2014 года марсоход "Curiosity" совершает восхождение на гору Шарп, центральную вершину кратера Гейла. Команда, изучающая данные "Curiosity" с начала 2021 года, заметила кое-что интересное на участке, датируемом примерно 3,6 миллиарда лет назад. То, что на первый взгляд выглядит как обычное отложение пород, на самом деле представляет собой сеть соединенных шестиугольных углублений, напоминующих сетку во многих стратегических играх. Их форма со временем исказилась, но большинство из них имеют трехстороннее пересечение с равными углами между ними. Шестиугольники имеют ширину несколько сантиметров и в некоторых местах глубину до 10 сантиметров.

Ученые говорят, что различные геологические процессы могут создавать шестигранные узоры. Например, конвекция на Плутоне приводит к образованию более крупных шестиугольников из азотного льда в равнине под названием Спутник Планум. Маленькие шестиугольники на Марсе не связаны с конвекцией — они могли образовываться только в почве, которая увлажняется, а затем трескается при высыхании. И это происходило на планете долгое время. Анализ показал, что потребовалось не менее десятка циклов намокания почвы и высыхания, прежде чем линии стали такими правильными, как сейчас. По словам ведущего автора исследования Уильяма Рапина из французского Института астрофизики и планетологии, "эти конкретные грязевые трещины образуются, когда влажные и сухие условия повторяются неоднократно - возможно, сезонно".

"Curiosity" оказался настолько удачным, что НАСА построила "Perseverance" по его образцу.

Химический состав шестиугольников подтверждает гипотезу о многократном наводнении. В основном это сульфаты кальция и магния, выпадающие в осадок из воды при ее высыхании. Однако возникает важный вопрос: откуда взялась эта вода? Полученные данные свидетельствуют о том, что шестиугольники образовались не от грунтовых вод, так как они сделали бы более влажными только верхние слои почвы. Сильные паводки, вызванные вулканической активностью, как некоторые ученые представляют себе водное прошлое Марса, тоже не подходят. Лучшим объяснением являются сезонные наводнения на поверхности Марса.

Многократное намокание и высыхание почвы также способствует образованию более крупных молекул — процессу, который может иметь важное значение для пребиотической химической эволюции. Эти сложные молекулы затем могут стать основой жизни, но "Curiosity" не оборудован для проведения углубленного анализа биомаркеров. Даже "Perseverance" ограничен в своих возможностях на Марсе. Для получения ответов может потребоваться возвращение образцов на Землю. Эта миссия запланирована на будущее, но пока не получила финансирование.