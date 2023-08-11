В крови испытуемых пластик был обнаружен как до, так и после сердечно-сосудистой операции.

Все большее число данных свидетельствует о том, что микропластик может повреждать клетки человека, и это проблема, поскольку этот материал уже обнаружен практически повсюду на Земле. Эти крошечные фрагменты пластика широко распространены в океанах и почве, микропластик был даже найден в антарктическом льду. Теперь выяснилось, что наши внутренние органы также могут пострадать от микропластика. В исследовании, проведенном в Китае, были взяты образцы тканей сердца у пациентов, перенесших сердечно-сосудистую операцию и почти все содержали микропластик.

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Для справки, микропластик — это любой кусок пластика размером менее 5 мм, но большинство фрагментов, обнаруженных в этом эксперименте, были намного меньше. Эти ультракрошечные кусочки пластика проникли в каждый уголок нашей планеты и на этом не остановились. Микропластик уже находили в организме человека - в основном он попадает в организм через нос и рот, но при хирургических операциях микрочастицы пластика также могут попадать в организм.

Полученных данных о наличии микропластика во внутренних органах по-прежнему недостаточно, чтобы делать какие-то сложные выводы, поскольку они находятся внутри брюшной полости, куда пластик в теории проникать не должен. Врачи пекинской больницы Аньчжэнь взяли ткани сердца у 15 пациентов, перенесших операцию, и образцы крови половины из них до и после процедуры. Образцы крови содержали микропластик, что неудивительно, но в большинстве образцов сердечной ткани также была обнаружена инфильтрация микропластиком.

Сравнивая образцы крови, команда обнаружила, что у пациентов после хирургического вмешательства было огромное разнообразие более мелких микропластиков. Это говорит о том, что в результате хирургического вмешательства в организм попадает большое количество пластика. Образцы тканей были проанализированы с помощью прямого инфракрасного изображения, идентифицировав тысячи или даже десятки тысяч пластиковых микрочастиц. Они имели диаметр от 20 до 500 микрометров и состояли из восьми различных типов пластика, включая полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и полиметилметакрилат.

Микропластик уже повсюду. Теперь его обнаружили даже в тканях сердца.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) является одним из наиболее распространенных пластиков, часто используемых в прозрачных бутылках. Поливинилхлорид (ПВХ) можно найти в трубах, пластиковых конструкциях и одноразовых медицинских устройствах. Поли(метилметакрилат) иногда называют ПММА, но вы, вероятно, знаете его по популярному торговому названию: оргстекло.

Команда признает, что выборка в проведенном исследовании невелика, но указывает на проблемы, требующие дальнейшего изучения. Обнаружение микропластика, скапливающегося в самых глубоких тканях организма, может быть проблемой, особенно если концентрация увеличивается из-за инвазивной хирургии. Ученые призывают к дополнительным исследованиям присутствия и потенциального воздействия микропластика на организм человека.