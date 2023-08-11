Google Research и American Airlines объединили усилия, чтобы создать траектории полета, которые оставляют меньше инверсионных следов — тонких белых линий, которые вы часто видите позади самолетов.

Компания Google использует искусственный интеллект, чтобы помочь пилотам направлять свои самолеты по более экологичным маршрутам. Разработчики Google Research объединили усилия с авиакомпаниями American Airlines и Breakthrough Energy, чтобы выяснить, могут ли они использовать искусственный интеллект для создания траекторий полета с меньшим количеством инверсионных следов — тонких белых линий, которые вы часто видите позади самолетов. В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2022 год было обнаружено, что на них приходится около 35% общего воздействия авиации на глобальное потепление, или более половины воздействия авиационного топлива на окружающую среду во всем мире.

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Инверсионные следы образуются, когда самолеты летят во влажной среде, и могут оставаться на поверхности в течение нескольких минут или даже часов после того, как самолет улетит дальше. В течение шести месяцев команда пилотов авиакомпании American Airlines проверяла прогнозы Google, основанные на искусственном интеллекте, в сочетании с открытыми моделями аэродинамических следов компании Breakthrough Energy на протяжении 70 различных полетов, стараясь избегать высот, на которых могут образовываться аэродинамические следы.

Первые результаты испытаний, объявленные сегодня, достаточно многообещающие.

«После этих испытательных полетов мы проанализировали спутниковые снимки и обнаружили, что пилоты смогли уменьшить инверсионные следы на 54%», — сказали исследователи Google. «Это первое доказательство того, что коммерческие рейсы могут достоверно избежать инверсионных следов и тем самым уменьшить их воздействие на климат».

В ходе исследования также было установлено, что рейсы, избегающие инверсионных следов, сжигают на 2% больше авиакеросина на своем пути. Поскольку теоретически необходимо корректировать лишь небольшое количество рейсов, «это означает, что можно избежать инверсионных следов в больших масштабах за примерно $5-25 за тонну CO2e (эквивалент углекислого газа), используя наши текущие прогнозы. Это делает прогнозы экономически выгодной мерой по снижению потепления, а также ожидаются дальнейшие улучшения», - заявляет Google.

«Избегание инверсионных следов может быть одним из лучших способов ограничить воздействие авиации на климат, и теперь у нас есть четкая демонстрация того, что это возможно», — заявил в своем заявлении директор Breakthrough Energy Contrails Марк Шапиро. «Это исследование — отличный пример того, что происходит, когда творческие и амбициозные организации работают вместе, чтобы лучше понять и решить сложную проблему, и мы благодарны за партнерство между авиакомпаниями и Google».