«Луна-25» — первая российская миссия на Луну почти за 50 лет.

"Роскосмос" успешно запустил ракету с лунным посадочным модулем, который должен приземлиться на поверхность спутника Земли 23 августа.

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Как сообщает RBC, российский космический корабль, известный как "Луна-25", был запущен с российского космодрома Восточный, и ожидается, что он долетит до поверхности Луны примерно через шесть дней. Оказавшись там, он выйдет на орбиту на высоте 100 километров над поверхностью спутника Земли и будет находиться там от трех до семи дней. После этого состоится посадка на южном полюсе Луны, где ранее не садился ни одни космический аппарат.

С научной точки зрения, основная цель миссии — посадить объект на южном полюсе Луны, но также ожидается, что будут собраны образцы горных пород и пыли. Российское космическое агентство «Роскосмос» пояснило, что миссия состоит в том, чтобы продемонстрировать, что Россия «способна доставить полезный груз на Луну», учитывая тот факт, что в последнее время эта простая космическая операция не получается у остальных стран. Она также призвана гарантировать доступ России к поверхности Луны для будущих космических миссий.

Южный полюс Луны может скрывать залежи льда, который необходим для будущих миссий с космонавтами.

По словам российского космического аналитика Виталия Егорова: «Изучение Луны — это не цель… Цель — политическое соревнование между тремя сверхдержавами — Россией, Китаем и США — и рядом других стран, которые также хотят претендовать на звание космической сверхдержавы».

В свою очередь НАСА отложило высадку на Луну до 2025 года, отчасти из-за судебного процесса Blue Origin. Тем не менее, проект США продвигается, и Artemis I завершил свой облет Луны в декабре прошлого года. Artemis II станет первой запланированной миссией космического корабля НАСА «Орион» с экипажем и совершит облет Луны, прежде чем вернуться на Землю в ноябре 2024 года. Тем временем Китай хочет построить лунные базы с использованием лунного грунта и технологии 3D-печати.