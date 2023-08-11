Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Россия возвращается на Луну - автоматическая станция «Луна-25» отправлена на спутник Земли
«Луна-25» — первая российская миссия на Луну почти за 50 лет.

реклама

"Роскосмос" успешно запустил ракету с лунным посадочным модулем, который должен приземлиться на поверхность спутника Земли 23 августа.

реклама

Как сообщает RBC, российский космический корабль, известный как "Луна-25", был запущен с российского космодрома Восточный, и ожидается, что он долетит до поверхности Луны примерно через шесть дней. Оказавшись там, он выйдет на орбиту на высоте 100 километров над поверхностью спутника Земли и будет находиться там от трех до семи дней. После этого состоится посадка на южном полюсе Луны, где ранее не садился ни одни космический аппарат.

С научной точки зрения, основная цель миссии — посадить объект на южном полюсе Луны, но также ожидается, что будут собраны образцы горных пород и пыли. Российское космическое агентство «Роскосмос» пояснило, что миссия состоит в том, чтобы продемонстрировать, что Россия «способна доставить полезный груз на Луну», учитывая тот факт, что в последнее время эта простая космическая операция не получается у остальных стран. Она также призвана гарантировать доступ России к поверхности Луны для будущих космических миссий.

Южный полюс Луны может скрывать залежи льда, который необходим для будущих миссий с космонавтами.

По словам российского космического аналитика Виталия Егорова: «Изучение Луны — это не цель… Цель — политическое соревнование между тремя сверхдержавами — Россией, Китаем и США — и рядом других стран, которые также хотят претендовать на звание космической сверхдержавы».

В свою очередь НАСА отложило высадку на Луну до 2025 года, отчасти из-за судебного процесса Blue Origin. Тем не менее, проект США продвигается, и Artemis I завершил свой облет Луны в декабре прошлого года. Artemis II станет первой запланированной миссией космического корабля НАСА «Орион» с экипажем и совершит облет Луны, прежде чем вернуться на Землю в ноябре 2024 года. Тем временем Китай хочет построить лунные базы с использованием лунного грунта и технологии 3D-печати.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #роскосмос #луна #луна-25
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Застрявшую на Северном морском пути нефть для Китая выводят ледоколом
Новый российский учебник истории критикует деятельность Горбачева
Великобритания не рассматривает мирных инициатив по Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
4
Эти утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
1
Российские бойцы затрофеили «неуязвимый» БМП «Mastiff» – машина ВСУ подорвалась на обычной мине
3
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
1
Удачное попадание Ланцета в борт башни Абрамса может вызвать взрыв боеукладки
3
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
3
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Украина открыла морские порты для торговых судов, но не гарантирует их безопасность
1
Завод по производству M2020 расширили в 2 раза и готовы к массовому производству "киллера Абрамсов"
1
Бронеавтомобиль Cougar с высоким уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской мине
+
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
12
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Трамп заподозрил демократов в попытках фальсифицировать предстоящие выборы президента
+
Российские «Аллигаторы» Ка-52 поделятся уникальной ракетой «Вихрь» с ударными беспилотниками
+
Японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 39% зависит от выручки в Китае
+
Выходит долгожданный четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак
+
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
+
Colorfire выпускает материнскую плату Intel B760 в серии с котиками MEOW
+

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
26
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
13
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
43
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
10
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
3
Тестирую старушку GeForce GTX 960 в Baldur’s Gate 3
17
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
4
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
29

Сейчас обсуждают

Nicetas
22:14
Помним, помним, как вы вопили, что керченский мост никогда не построят. А когда построили, вопили, что его перекосит. Засаливание мозгов, оно такое, да
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Nicetas
22:10
Треугольник будет выпит!
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Nicetas
22:10
да
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Shatun29
22:09
Всему своё время, с того времени мы много нового услышали и по видам вооружений поставляемым 404 и в остальном. Не дадут наши войска передышки значит наступление будет только расширятся по фронту и в ...
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
Михаил Дорошков
22:08
Штаны поздно снимать, когда уже обосрался..!
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Константин Бородаенко
22:06
Какое 6е поколение?))) Тут 5е не могут в серию пустить, от силы 8 самолётов в наличии и то непонятная их эффективность!)
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Shatun29
22:06
Делать надо не как можно больше, а окончательный вариант. любая недоделка приведёт к продолжению спустя время, только готовы они будут лучше. Здесь либо ва-банк либо нехер лезть было вообще.
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
Кирилл Титов
21:58
Я который с NVIDIA GeForce RTX 650. Спасибо за совет).
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
LastAtlant
21:52
то есть там голый металл, даже без динамической защиты? Братская могила на гусеницах....
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
Александр Иванов
21:51
Ваших ребят на гражданке убивают...вот что ужасно.
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем