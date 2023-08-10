В мобильном чипе будет использоваться конфигурация из 4+8 высокопроизводительных и энергоэффективных ядер.

AMD уже давно обдумывает идею сойтись лицом к лицу с Intel в битве гибридных процессоров. В Zen 4 компания придерживалась своего стандартного дизайна только с P-ядрами как для мобильных, так и для настольных ПК, но теперь, похоже, она тестирует настоящий гибридный чип с P и E-ядрами для следующей итерации своей платформы Zen. Слухи об этом ходили давно, но сейчас они подтвердились новыми скриншотами, показывающими инженерный образец AMD с гибридной конструкцией.

реклама

На сайте ITHome были опубликованы два скриншота из базы данных performancedatabases, демонстрирующие работу первого гибридного процессора AMD в программах CPU-Z и HWINFO. Когда этот чип с 12 ядрами впервые появился, многие ошибочно предположили, что в нем используется 8 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных ядра. Судя по скриншотам, это конструкция 4P+8E с 12 ядрами и 24 потоками, потребляющая 45 Вт при производстве по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Он будет называться APU Ryzen 8000 под кодовым названием Strix (Point) для платформы AMD Zen 5, который, по-видимому, должен выйти в 2024 году. В марте AMD начала предоставлять разработчикам документацию о своей гибридной архитектуре.

Судя по этим скриншотам, первый гибридный чип AMD будет иметь 4 P-ядра и 8 E-ядер с TDP 45 Вт.

Пока неизвестно кто именно сделал эти скриншоты, но мы теперь имеем представление о том, что APU Strix Point будет иметь четыре ядра Zen 5 и восемь ядер Zen 5c, причем оба типа ядер поддерживают многопоточность и используют одинаковый объем кэш-памяти L1 на 48 КБ. Каждое P-ядро также предлагает 1 МБ «кеша», а E-ядра разделят 1 Мб на 4 ядра. Пока неизвестно, сколько L3 они будут использовать.

Одно заметное различие между архитектурой AMD и Intel заключается в том, что E-ядра в Alder и Raptor Lake не поддерживают многопоточность, в то время как AMD, похоже, что поддерживают. Единственным чипом, в настоящее время использующим эти новые ядра «c», является новейший серверный чип компании Epyc Bergamo со 128 ядрами Zen 4c и 256 потоками. Он предназначен для обеспечения максимальной производительности и плотности размещения ядер в рабочих нагрузках, чувствительных к ядрам.

Чип, показанный на скриншотах, выглядит вполне реальным, так как видно, что CPU-Z не может извлечь из него некоторые данные и поэтому многие поля остаются пустыми. В то же время HWINFO считывает свою тактовую частоту как 8,8 ГГц, что является большим достижением, если эти данные и правда реальные, особенно на мобильном чипе. Поскольку на скриншотах указан инженерный образец, Videocardz отмечает, что, вероятно, компания будет переходить к квалификационным образцам в конце 2023 года, а возможный выход на рынок запланирован на 2024 год.