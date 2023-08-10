Компания удалила утилиту Staging Tool со своего веб-сайта, но ее по-прежнему легко найти с помощью любого поисковика.

Microsoft по ошибке опубликовала утилиту командной строки, которая используется внутри компании для включения и отключения экспериментальных функций в сборках Windows Insider. Хотя разработчики быстро осознали свою ошибку и удалили программное обеспечение со своего сайта, к тому моменту оно уже начало распространяться по всему интернету, так что Microsoft теперь не сможет ничего с этим поделать. На самом деле, компании не стоит беспокоиться, так как этот инструмент будет использоваться лишь заядлыми энтузиастами. Функции, которые она позволяет включить, уже присутствуют в сборках Insider, и большинство из них, скорее всего, не принесут большой пользы разработчикам, если не считать некоторых инструментов, которые Microsoft использует внутри предварительных сборок.

реклама

Майкрософт выложила эту утилиту для участников недавнего конкурса по поиску ошибок, который она проводила в Китае. Она называется StagingTool.exe, и компания посоветовала участникам поиска ошибок использовать этот инструмент, чтобы разблокировать функцию входа без пароля, которая была скрыта в Windows 11, чтобы они могли найти в ней любые ошибки. После того, как конкурс завершился, кто-то взял инструмент с собой и загрузил его в интернет, так что теперь он доступен любому, кто умеет пользоваться поисковиком. Однако этот инструмент не прост в использовании, так как сопряжен со многими препятствиями, самое простое из которых — просто знать, как использовать командную строку, что на данным момент является умирающим искусством. Если вы достаточно любознательны и сумеете найти утилиту в интернете, вы можете запустить ее, войдя в командную строку с правами администратора и набрав "StagingTool.exe /?" для доступа к встроенному учебному пособию.

Если вы наберете "?" в инструменте он предложит полезный список команд, которые вы можете использовать для изучения его функций. Фото: BleepingComputer.

После этого вы увидите список запросов, которые можно использовать для изучения его функций. Основы использования инструмента заключаются в том, что вам нужно узнать идентификационный номер определенной функции, а затем использовать команду включения/отключения, чтобы включить или выключить ее. Однако, как отмечает BleepingComputer, это экспериментальные функции, поэтому вам следует тестировать их на виртуальной машине, а не на рабочей системе, поскольку поведение утилиты может быть непредсказуемым. Это также игра в кошки-мышки, так как сначала вам нужно найти идентификаторы функций, а затем попытаться выяснить, что они делают. Как только вы найдете функцию, которую хотите потестировать, вы можете включить ее, набрав что-то вроде «StagingTool.exe /enable 33001637» с правами администратора.

Несмотря на привлекательность "сверхсекретного" программного обеспечения, BleepingComputer утверждает, что большинство функций — это всего лишь внутренние инструменты тестирования, используемые Microsoft, поэтому домашний пользователь не получит от них особой пользы. Два примера — это /trace и /serialize, первый из которых предназначен для отладки события, а второй позволяет включать функции в реестре в виде автономных обновлений виртуальных жестких дисков. Другими словами, ничего особо интересного, вроде универсального управления RGB-подсветкой или вертикальной панели задач.