Научно-исследовательский центр НАСА (JPL) не стал слишком сильно нагружать работой свой вертолет, поэтому 54-й полёт прошёл без происшествий.

Марсианский вертолет НАСА снова поднялся в воздух. После нескольких десятков полетов на Красной планете эта новость может показаться пустяком, однако 54-й вылет вертолета Ingenuity стал особенным - он состоялся после аварийной посадки в июле. Команда инженеров не была уверена, сможет ли Ingenuity снова летать в разреженной марсианской атмосфере, но 54-й полет прошел без сучка и задоринки.

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Ingenuity действительно чудо инженерной мысли. Сейчас он работает в паре с более высокотехнологичным марсоходом Perseverance, который, несомненно, внесет большой вклад в науку благодаря набору приборов для исследования планеты. Стоит отметить, что Ingenuity собран на базе процессора смартфона и других стандартных компонентов, которые не предусмотрены для длительной эксплуатации в атмосфере Марса. Несмотря на отсутствие защиты от воздействия окружающей среды, вертолет превзошел все ожидания инженеров, совершив более 50 полетов, тогда как НАСА и Лаборатория реактивного движения рассчитывали всего на пять полетов.

В ходе последнего полёта в конце июля, жизнь Ingenuity казалась под угрозой. Во время 53 полета вертолет был вынужден экстренно приземлиться спустя 74,9 секунды пребывания в воздухе. Инженеры НАСА запрограммировали вертолет на 136 секундный полет, поскольку из-за большого расстояния между Марсом и Землей он должен работать автономно. Однако во время полета навигационная камера вертолета не смогла согласовать получаемые изображения с данными инерциального измерительного блока (IMU). Неуверенный в своем местоположении робот досрочно завершил полет и приземлился. Инженеры Лаборатории реактивного движения предусмотрели подобные ситуации и запрограммировали вертолет, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств он выполнял четкую команду - "LAND_NOW" (сесть немедленно).

Ingenuity сделал этот снимок во время 54 полета, на котором Perseverance находится в самом верху кадра. Предоставлено: НАСА / Лаборатория Реактивного Движения-Калифорнийский Технологический Институт.

Команда инженеров надеялась, что команда "LAND_NOW" никогда не понадобится и была уверена, что аварийная посадка в ходе 53 полета не связана с серьезными проблемами с оборудованием. Тем не менее, 54 полет был более скромным, чем предыдущие, и ограничился простым взлетом и спуском продолжительностью всего 24,4 секунды и достижением максимальной высоты в 5 метров.

Этот короткий полет помог Лаборатории реактивного движения собрать необходимые данные об обстоятельствах, которые могли спровоцировать команду "LAND_NOW". После завершения этого испытания команда считает, что Ingenuity работает правильно и может вернуться к более сложным полетам. Начав как технологический эксперимент, Ingenuity теперь помогает исследовать местность для марсохода Perseverance. НАСА было настолько впечатлено работой Ingenuity, что планирует задействовать еще два вертолета в предстоящей миссии по возвращению образцов с Марса. По крайней мере, таковы планы НАСА, но неизвестно, получит ли агентство необходимое финансирование для реализации этого амбициозного проекта по возвращению бесценных трубок с марсианской породой.