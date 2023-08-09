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Apple тестирует чип M3 Max с 40 графическими ядрами
По имеющимся данным, компания Apple не будет добавлять большое количество новых процессорных ядер в свои чипы M3 Max, полагаясь на улучшения, связанные с переходом на 3-нм технологию.

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Несмотря на то, что Apple сосредоточила все свое внимание на выпуске новых iPhone в следующем месяце, где-то в подземных лабораториях инженеры компании уже начали тестировать чипы M3 следующего поколения. Согласно новому отчету, в ближайшем будущем компания перейдет со своих нынешних 4-нм чипов M2 на 3-нанометровое семейство M3 и уже тестирует несколько чипов M3, включая топовый вариант Max. Одним из главных сюрпризов является то, что количество ядер в M3 сильно не увеличится, что указывает на то, что Apple, возможно, полагается на повышение производительности от перехода на новый узел от TSMC, а не просто добавляет больше ядер для повышения общей производительности.

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Согласно информации от известного информатора Марка Гурмана из агентства Bloomberg, одна из версий чипов M3 Max в настоящее время проходит тестирование в компании Apple. Об этом свидетельствуют журналы испытаний, предоставленные Гурману сторонним разработчиком приложений. Из этих записей следует, что один из вариантов M3 Max будет оснащен 16 процессорными ядрами, что несколько больше, чем в случае с M2 Max. Для сравнения, существующий чип предлагает до 12 процессорных ядер, которые разделены на восемь мощных ядер и четыре энергоэффективных ядра. Новый чип имеет всего 16 ядер в конфигурации 12+4: на 4 мощных ядра больше, чем в текущем чипе, - всего 12, а также четыре эффективных ядра. Что касается графического процессора, то он получит всего два дополнительных ядра, увеличившись с 38 до 40.

Версия чипа M3 Max должна стать намного производительнее благодаря 3-нм техпроцессу TSMC. 

Еще одно большое изменение заключается в том, что тестируемый чип имеет 48 ГБ встроенной памяти. Текущие предложения начинаются с 16 ГБ или 32 ГБ памяти, поэтому неясно, будет ли 48 ГБ новой базовой конфигурацией памяти для MacBook Pro, но это кажется сомнительным, зная политику Apple. Существующие модели M2 Max предлагают до 96 ГБ памяти.

Согласно журналам испытаний, просмотренным Гурманом, базовая модель M3 будет иметь то же количество ядер, что и существующий чип M2, с восемью процессорными ядрами и 10 ядрами графического процессора. M3 Pro будет предлагать 12 процессорных ядер и 18 ядер графического процессора, из этого следует, что чип Max будет предлагать более чем вдвое больше ядер графического процессора. До появления M3 Ultra, который представляет собой два "сплавленных" чипа Max, еще очень далеко, поэтому он еще не появился в журналах испытаний.

По имеющимся данным, Apple надеется, что чип M3, созданный по самому современному 3-нм техпроцессу TSMC, увеличит продажи продукции Mac. Компания заявила, что самые высокие продажи зафиксированы, когда были выпущены компьютеры на базе чипов M1, когда они дебютировали в 2020 году, поэтому Apple было трудно продавать компьютеры с M2, которые предлагали незначительное повышение производительности. На продажи продукции Mac также повлиял глобальный спад на рынке ПК.

Ожидается, что первый Mac с процессором M3 появится в октябре, и, скорее всего, это будет 24-дюймовый iMac, в котором до сих пор используется чип M1, выпущенный несколько лет назад. По данным Bloomberg, Apple также тестирует M3 в 13-дюймовых MacBook Pro, 13- и 15-дюймовых MacBook Air, а также Mac Mini.

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#apple #iphone #macbook pro #m3 max
Источник: bloomberg.com
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