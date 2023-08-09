В Аргентине, Чили, Бразилии и других странах Южной Америки не по сезону жарко, и ситуация может стать еще хуже.

Сейчас в Южной Америке зима, но по термометрам этого не скажешь. Климатологи бьют тревогу по поводу нехарактерной для этого времени года волны жары, охватившей регион и поднявшей температуру в таких странах, как Аргентина, Чили и Бразилия, почти до 100 градусов по Фаренгейту (37,8 градусов по Цельсию) в то время, когда там должно быть прохладно.

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Метеорологическое агентство Чили, Dirección Meteorológica de Chile, 1 августа написало в Твиттере, что температура в регионе Кокимбо достигла от 30 до 33 градусов по Цельсию. В августе температура в Кокимбо, расположенном на побережье, обычно колеблется от 8,8 до 16,6°C. В Викуне, горном городке, расположенном в 75 километрах от побережья, тем временем температура достигала 37°C, тогда как в это время года в этой местности обычно около 17 градусов по Цельсию.

По данным Национального метеорологического института, в Бразилии 1 и 2 августа температура воздуха держалась на уровне 35-38 градусов. Температуры в Аргентине были такими же тревожными: в столице температура достигала 30°C. Тем временем в Ривадавии, городе в северной провинции Сальта, 1 августа температура достигла колоссальных 37,2°C.

Зимы в Южной Америке в течении последних десятилетий становились немного теплее, колеблясь от 15 до 25 градусов по Цельсию отчасти из-за близости континента к экватору. Но это нечто совсем другое. «Чилийская зима исчезает», - сказал климатолог Рауль Кордеро чилийскому новостному агентству La Tercera. «Неудивительно, что температурные рекорды устанавливаются по всему миру. Изменение климата приводит к тому, что эти рекорды бьются все чаще и чаще».

Действительно, аномальная волна тепла считается результатом антропогенного (вызванного человеком) изменения климата и Эль-Ниньо - климатической модели, связанной с более теплыми, чем обычно, водами в центральной и восточно-центральной экваториальной части Тихого океана. В то время как большинство людей думают об Эль-Ниньо как о явлении, стоящем за тропическими ливнями, оно также нарушает пассаты, струйные течения и другие атмосферные процессы, делая Южную Америку, Центральную Америку и даже Соединенные Штаты теплее, чем обычно. Это только усугубляет потепление последствий изменения климата.

Максимилиано Эррера, климатолог, известный тем, что отслеживает экстремальную жару по всему миру, сообщил в четверг, что Северная Аргентина, Боливия, Парагвай и некоторые районы Бразилии испытают самые высокие температуры в начале этого месяца. «Эта жара беспрецедентна», — написал он. «Цифры говорят сами за себя. И будет еще хуже».