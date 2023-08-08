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Индийский космический корабль «Чандраян-3» вышел на лунную орбиту и готовится к исторической посадке
Первый индийский луноход при удачных обстоятельствах сможет исследовать зону посадки корабля Artemis III.

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Спустя десятилетия после первых успешных лунных посадок, в мире всего три страны совершили мягкую посадку космических аппаратов на Луну: США, Россия и Китай. Индия надеется стать четвертой со своей миссией «Chandrayaan-3» (Чандраян-3). После нескольких недель полета небольшой орбитальный аппарат вместе с луноходом вышли на стабильную лунную орбиту. Следующим шагом будет приземление на поверхность спутника, которое Индийская организация космических исследований (ISRO) надеется завершить в конце этого месяца.

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Начинается новая космическая гонка: российский Роскосмос, американское НАСА и китайская CNSA обещают обеспечить постоянное присутствие человека в космосе. Россия планирует покинуть Международную космическую станцию и создать собственную орбитальную лабораторию, а США и Китай нацелились на создание лунных баз. Для этого потребуется новая космическая техника, часть которой будет поставляться частными организациями. Например, НАСА планирует использовать транспортные средства SpaceX и Blue Origin для доставки астронавтов на лунную поверхность и обратно во время будущих миссий "Artemis" (Артемида).

Предстоит проделать большую работу, прежде чем полет на Луну станет обычным делом — приземление на Луну по-прежнему исключительно сложная задача. Израиль рассчитывал четвертым прилететь на Луну в 2019 году, но при попытке приземления на поверхность спутника посадочный модуль "Beresheet" потерпел аварию. Японский частный посадочный аппарат Hakuto-R в этом году также разбился об поверхность Луны во время приземления. Также стоит добавить, что это не первая попытка Индии приземлиться на Луну. Посадочный модуль «Чандраян-2» пытался приземлиться на Луну в 2019 году, но он тоже столкнулся с поверхностью и был разрушен.

Индия потратила около 75 миллионов долларов на «Чандраян-3», надеясь опередить другие страны в освоении поверхности Луны. Премьер-министр Индии Моди назвал «Чандраян-3» - «новой главой в космической одиссее Индии», когда в июле состоялся запуск аппарата. Вскоре после прибытия на орбиту "Чандраян-3" прислал несколько потрясающих снимков Луны (изображение вверху). Неровная поверхность Луны занимает большую часть кадра, но "Чандраян-3" подберется к спутнику ближе в ближайшие недели. В отличие от миссии с экипажем, у ISRO есть возможность осторожно опустить этот роботизированный космический корабль на нужную орбиту и снизить его высоту перед попыткой приземления.

Художественное изображение того, как будут выглядеть посадочный модуль и луноход, если они не разобьются вдребезги. Изображение: ISRO

23 или 24 августа "Чандраян-3" начнет снижение к Луне, но его траектория будет сложнее, чем у многих недавних попыток лунной посадки. ISRO стремится посадить Чандраян-3 в южном полярном регионе. Это та же область, которую НАСА планирует исследовать, когда Artemis III вернет людей на поверхность Луны (похоже индусы хотят узнать, что на этом участке Луны так заинтересовало американцев). Кратеры в этой области могут иметь постоянную тень, скрывающую залежи водяного льда, который может оказаться важным ресурсом в будущих миссиях. ISRO надеется, что будущий посадочный модуль миссии Vikram (изображение вверху) сможет более внимательно изучить поверхность Луны, но сначала он должен добраться туда целым и невредимым.

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#космос #индия #луна #чандраян-3 #artemis iii
Источник: isro.gov.in
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