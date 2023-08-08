В понедельник представитель Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса сообщил, что ученым удалось получить более высокую мощность, чем в прошлый раз.

Калифорнийская Национальная лаборатория имени Лоуренса Ливермора (LLNL) повторила эксперимент в области термоядерного синтеза, который был проведен в прошлом году. Во второй раз физики и инженеры LLNL добились чистого прироста энергии за счет термоядерного синтеза - процесса, который всегда потреблял больше энергии, чем производил. По словам сотрудника лаборатории, в ходе этого эксперимента было получено больше энергии, чем в прошлый раз.

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Информация о научном прорыве в области термоядерного синтеза появилась в конце прошлого года, когда источник, знакомый с работой Национального комплекса зажигания в LLNL, сообщил телеканалу CNN, что в лаборатории удалось получить положительный прирост энергии в реакции термоядерного синтеза. На следующий день Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм анонсировала пресс-конференцию в LLNL и намекнула на «крупный научный прорыв». Через несколько дней, 13 декабря, Грэнхолм подтвердила, что калифорнийским ученым действительно удалось осуществить термоядерный синтез, в результате чего чистый прирост энергии составил 1,1 мегаджоуля (МДж).

Хотя полученного количества энергии ещё недостаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией целые города, но результаты эксперимента были многообещающими, и ученые LLNL продолжили работать над усовершенствованием реакции, которая вырабатывала бы еще больше энергии. С тех пор они преуспели. Представитель LLNL сообщил The Guardian в понедельник, что 30 июля в лаборатории был получен более высокий выход энергии, чем в декабре. Однако окончательные результаты эксперимента еще оцениваются.

Оператор Национального комплекса зажигания, обслуживающий экспериментальную установку "Dante" в лаборатории.

Без более подробной информации о чистом выходе энергии во время эксперимента, трудно судить о том, удалось ли лаборатории добиться значительных успехов после декабрьских достижений. Но каждый положительный результат в исследовании термоядерного синтеза полезен, вне зависимости от того, более успешным он был по сравнению с предыдущим или нет. Как заявила в прошлом году администратор Национальной администрации по ядерной безопасности Джилл Хруби, с этого момента в развитии технологий термоядерного синтеза произойдет ряд «прорывов» и «неудач». Каждый из этих этапов поможет ученым в их работе по достижению результата, способного обеспечить электроэнергией жилые дома, предприятия и общественные учреждения.

По прогнозам экспертов на это уйдет довольно много времени. Хотя чистый прирост в 1,1 МДж — это не так уж много энергии; она будет питать средний дом в течение получаса, прежде чем иссякнет. Для того, чтобы новая технология могла поддерживать электрическую сеть целого города, потребуются более мощные лазеры и намного большее их количество.