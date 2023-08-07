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Компания Proto представила устройство, которое отображает гиперреалистичные голограммы как в фильмах
3D-дисплеи компании успешно "голопортировали" неживые объекты, свидетелей в суде и даже капитана Кирка из «Звездного пути».

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Компания Proto, базирующаяся в Калифорнии, создала систему голографических коммуникаций, которая способна телепортировать практически все, что угодно, из одного места в другое. Конечно, не буквально — таких технологий как в фильме "Муха" ещё не существует — здесь объекты переносятся визуально. Если объект находится перед камерой на белом фоне, аппаратура Proto может телепортировать его из одного места в другое, реализуя то, что теперь обычно называют «голопортацией».

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Разработчики Proto вдохновились фильмами и играми, где герои общаются с голограммами своих собеседников и решили, что в 2023 году общаться с 2D-изображением собеседника уже старомодно. К тому же известно, чтобы придать телекоммуникационному опыту дополнительный импульс, организации, начиная от Google и NASA, и заканчивая небольшими стартапами, разрабатывают так называемые "голопортационные" устройства. Эти устройства захватывают образ человека и передают его голограмму в другое место, чтобы создать эффект телепортации, отсюда и пошло название «голопортация». 

Но если у некоторых организаций голопортация получается несколько размытой (как, например, у NASA), то у Proto они поразительно реалистичные. Используя свою собственную камеру или «Studio Kit» от компании Proto, пользователи могут снимать или транслировать себя или свои продукты на белом фоне. Голограмма будет отображаться только на устройстве под названием «Epic», а все данные будут проходить через облако компании. «Epic» представляет собой белый ящик высотой около 2 метров, шириной 1,5 метра и глубиной 0,6 метра. Именно в нем люди увидят голографическое изображение объекта. Отображаемая картинка внутри "коробки" Epic настолько реалистичная, что кажется, что человек действительно находится внутри коробки.

Голографическое изображение Уильяма Шатнера в "коробке" Epic на выставке AWAPAC 2023.

Зрители могут взаимодействовать с человеком или другим объектом «внутри» коробки через камеру, микрофон или сенсорный экран. Камера и микрофон позволяют зрителям общаться с теми людьми, чьи образы они видят. Когда на прошлой неделе Уильям Шатнер из «Звездного пути» выступал на программе Proto’s Advertising Week APAC 2023, он был в Лос-Анджелесе, но мог общаться с сиднейской публикой так, как будто он действительно был на сцене. Если вместо человека отображается неживой объект, зрители могут использовать сенсорный экран для поворота изображения предмета на 360 градусов.

Сообщается, что Proto уже сотрудничает с более чем 100 компаниями для голопортирования генеральных директоров, артистов, продуктов и многого другого. Юридические факультеты сейчас тестируют технологию компании, чтобы проверить, насколько голопортация свидетелей в судебном процессе повысит удобство, сохранив при этом законность действия. С выпуском новой версии «M» высотой всего 90 см, Proto собирается выйти на рынок потребительских технологий, позволив людям общаться с коллегами и близкими с помощью голограмм - при условии, что они готовы потратить на устройство 6 900 долларов (654 000 рублей). 


Компания называет свои системы «plug and play» (включи и работай), но на самом деле все выглядит немного сложнее. Голопортация включает в себя захват образа человека (или предмета) в одном месте, а затем воссоздание его образа в другом. Хотя 3D-голографические дисплеи Proto являются довольно простыми в настройке, но захват изображения требует большого пространства, оборудования и ноу-хау. Начинающим голопортерам нужна камера 4K, белый фон и «некоторый опыт с видеоаппаратурой», чтобы справиться с этим. 

Proto также называет свою систему «первой и единственной в мире голографической коммуникационной платформой», что, как мы уже выяснили, не совсем соответствует действительности. Тем не менее, благодаря растущему числу корпоративных партнеров, коробки Epic и M могут вскоре появиться в торговых центрах, аэропортах, развлекательных заведениях и т.д.

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#голограмма #3d-дисплеи #proto #голопортация #стартап proto
Источник: protohologram.com
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