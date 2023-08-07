Многие геймеры стремятся к идеально чистому внутреннему пространству системного блока без видимых кабелей и трубок. Помимо дополнительного питания современных видеокарт, всегда было сложно спрятать трубки жидкостного охлаждения. Но теперь появилось решение этой проблемы.

С тех пор как на компьютерном рынке появились комплекты для жидкостного охлаждения процессоров (как готовые, так и для самостоятельной сборки), конструкция в них почти не изменилась. Трубки, по которым жидкость поступает в водоблок над процессором, всегда располагаются сверху чипа. Это был единственный способ подачи жидкости в систему, поскольку процессор и материнская плата находятся под водоблоком. Именно поэтому альтернативные конструкции до сих пор не появлялись, но один изобретательный моддер нашел способ обойти это препятствие, разработав водоблок, который всасывает жидкость с задней стороны материнской платы. Преимуществом нового водоблока является абсолютно "чистый" внешний вид, без видимых трубок, входящих в процессорный кулер. Пока это только прототип, но при достаточном интересе со стороны геймеров или производителей, он может появиться в розничной продаже.

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Новый водоблок «Stealth» недавно был показан на YouTube-канале этого моддера, и даже получил положительные отзывы от известного оверклокера Романа "Der8auer" Хартунга. Новизна конструкции заключается в том, что она разделяет водоблок на две части. Одна часть устанавливается сверху процессора, как обычный водяной блок, а затем эта часть подключается к резервуару, который находится на задней стороне материнской платы. В результате получился "охлаждающий сэндвич", где вторая часть конструкции с задней стороны материнской платы подает холодную жидкость в вихревую камеру, установленную над процессором. Однако добавление этого заднего резервуара может создать некоторые проблемы при его установке, поскольку он довольно толстый. Как отмечает Videocardz, скорее всего, он будет слишком толстым для установки в большинстве корпусов ATX, представленных на рынке.

Конструкция водяного блока в виде "сэндвича" позволяет разместить резервуар с обратной стороны материнской платой. Автор: Der8auer

В отличие от традиционной конструкции, где отверстия для входа и выхода жидкости расположены сверху водяного блока, в этой системе они находятся сверху и снизу резервуара за материнской платой. Это позволяет спрятать обе трубки за материнской платой, но при этом возникают несколько проблем с зазорома. Когда водоблок работает, вода попадает в резервуар сверху рядом с разъемами вентилятора центрального процессора, а затем проходит в водоблок через материнскую плату по соединительным трубкам и над процессором. Затем жидкость проходит через блок вниз, где выходит из системы и направляется к радиатору, после чего цикл завершается.

В качестве доказательства работоспособности новой конструкции, Der8auer запустил водоблок Stealth на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen 9 7950X в Cinebench, чтобы проверить его в реальных условиях. К сожалению, эффективность оказалась невысокой: в ходе теста температура процессора составила около 94°C при мощности 226 Вт. Моддер объясняет это не самой лучшей холодной пластиной, использованной в данном прототипе, и утверждает, что она может быть (и будет) улучшена в будущих версиях, если проект будет достаточно интересен производителям.



