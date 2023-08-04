Ежегодный звездопад Персеиды будет особенно активен в середине августа.

Если вы хотите посмотреть на сотни метеоров, пролетающих над головой, то очень скоро вам представится такой шанс. Метеорный поток Персеиды был активен в течение нескольких недель, но астрономы ожидают, что его пик придется на 13 августа. Пик совпадет с убывающей Луной, что даст возможность астрономам и любителям космоса наблюдать за огненными шарами, вспыхивающими на небе.

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Метеорный поток Персеиды или как его ещё называют "звездопад Персеиды" происходит каждый год, когда Земля проходит через обломки, оставленные кометой Свифта-Туттля. Комета не приближалась к Земле очень близко с начала 90-х годов (и не приблизится до 2126 года), но куски пыли, камня и льда, отброшенные Свифтом-Туттлом, оставляют за собой пыльный орбитальный след. Когда Земля завершает свою собственную орбиту, она пересекает этот след, непреднамеренно устраивая для нас великолепное зрелище.

Земля обычно проходит через самую насыщенную часть следа Свифта-Туттла в середине августа, что дает возможность ежегодно наблюдать относительно плотные огненные шары. В наиболее удачные годы "метеорные дожди" бывают более впечатляющими, чем в другие: в 2016 году гравитация Юпитера подтолкнула большую часть камней и льда Свифта-Туттля к орбитальной траектории Земли, в результате чего наблюдалось около 200 метеоров в час. В этом году ожидается звездопад более средней интенсивности, около 100 метеоров в час, но у нас есть одно преимущество - убывающая Луна.

График убывающей и растущей Луны в августе.

Авторы И Права: НАСА/Лаборатория Реактивного Движения-Калифорнийский Технологический Институт.

Чем ярче освещена Луна, тем труднее увидеть звезды, метеоры и другие астрономические явления. Когда Персеиды достигнут пика примерно 13 августа, мы будем приближаться к новолунию, а это означает, что отсюда, на Земле, невооруженным глазом будет виден только кусочек Луны. Всего 10% Луны будет освещено, что приведет к минимальным визуальным помехам для тех, кто пытается понаблюдать за огненными шарами Персеид.

Чтобы понаблюдать за метеорным дождем, вам нужно отправиться в место с темным небом, где световое загрязнение имеет минимальные шансы омрачить впечатления от наблюдения за небом. (Лучше всего выехать подальше за город, где нету ярких огней.) Если место с темным небом не находится в пределах досягаемости, попробуйте отправиться в место с как можно меньшим количеством уличных фонарей, наружных огней зданий и светофоров. Предрассветные часы дадут вам лучший шанс обнаружить как можно больше метеоров, но если вы можете найти свободное время только поздно ночью, вы все равно получите довольно хороший обзор. Возьмите с собой плед и кресло для кемпинга, устройтесь поудобнее, расположитесь лицом в сторону от источников света и наслаждайтесь шоу!