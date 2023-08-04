Луноходы CADRE продемонстрируют возможности многофункциональных роботов в новой эре освоения Луны.

НАСА возвращается на Луну, если верить фотографиям Нила Армстронга, и на этот раз цель состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочное присутствие человека на естественном спутнике Земли. Астронавты, которые будут находиться на Луне или на ее орбите, будут иметь в своем распоряжении армию роботов-помощников, первый из которых строится и испытывается в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL). В рамках проекта CADRE (Кооперативная автономная распределенная роботизированная разведка) на Луне будет высажено три автономных картографических робота, и в случае успеха они помогут НАСА понять, как лучше всего организовать работу этой армии ботов.

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В настоящее время три лунохода CADRE находятся на стадии инженерного прототипа. НАСА планирует отправить CADRE в 2024 году в рамках инициативы CLPS (Коммерческие лунные полезные нагрузки). Посадочный модуль совершит посадку в области Райнера Гамма на Луне, но в отличие от предыдущих миссий с луноходами, НАСА не намерено контролировать каждое действие своих роботов.

Когда речь идет о таком дорогом и сложном аппарате, как марсоход Perseverance, то команда тщательно планирует каждый маневр. В нашем случае недорогие роботы CADRE предназначены для автономной работы. НАСА надеется просто указать роботам, какой участок ландшафта необходимо исследовать с помощью стереокамер, а все остальное они сделают сами, даже выберут "лидера" в зависимости от того, кто из них больше подходит для решения поставленной задачи. Однако специалисты миссии будут следить за тем, что делают луноходы после того, как их выпустят. На посадочной платформе будет установлена базовая станция управления с камерами, направленными во все стороны, чтобы следить за роботами.





Проект CADRE частично обязан своим существованием оглушительному успеху марсианского вертолета Ingenuity. Первоначально задуманный как демонстрационный образец новых технологий, вертолет был построен с использованием многих стандартных компонентов, которые, по мнению JPL, не должны были долго прослужить на Марсе. Однако Ingenuity все еще находится на связи и недавно совершил свой 50-й полет. Ingenuity работает на процессоре для смартфонов Snapdragon 801, а в роботах CADRE, по данным НАСА, используются более новые версии этого чипа. JPL сообщила, что луноходы CADRE используют одноплатный компьютер VOXL, который работает на чипе Snapdragon 821. Это тот же процессор, который используется в Samsung Galaxy Note 7 (и якобы не имеет никакого отношения к склонности телефона к возгоранию).

Лаборатории реактивного движения НАСА также пришлось придумать, как охлаждать марсоходы на солнечных батареях. Температура под прямыми солнечными лучами на Луне может достигать 114 градусов по Цельсию. Поэтому команда решила запускать CADRE 30-минутными циклами. Они будут работать в течение 30 минут, а затем потребуется еще 30 минут, чтобы отвести тепло через радиаторы и перезарядить свои батареи. Проснувшись, луноходы снова выберут "лидера" и продолжат свою автономную деятельность. НАСА надеется, что CADRE докажет ценность миссий с участием нескольких роботов для исследования и освоения Луны.