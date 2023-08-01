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Связь с зондом "Вояджер-2" потеряна после того, как НАСА случайно направило ему неправильные команды
Космический аппарат запрограммирован на периодическую перезагрузку системы, поэтому НАСА ожидает, что он осенью снова подключится к сети.

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В 1977 году НАСА запустило два космических аппарата "Вояджер" с целью изучения внешней части Солнечной системы и других уголков Вселенной. На сегодняшний день, спустя почти 50 лет, оба космических аппарата продолжают работать. Ну, по крайней мере, с Вояджером-2 все было в порядке, когда астрономы получили от него последний сигнал. Теперь же стало известно, что из-за небольшой ошибки он не может сейчас связаться с Землей.

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«Вояджер-2» находится на расстоянии 19,9 миллиарда километров от Земли, за гелиопаузой, которая представляет собой границу действия Солнца. На таком расстоянии «Вояджеру» необходимо точно направить свою антенну связи, чтобы поддерживать связь с сетью НАСА - Deep Space Network. Согласно информации НАСА, 21 июля астрономы отправили ряд команд, которые неожиданно повернули антенну на 2 градуса от Земли. В этом положении "Вояджер-2" не может получать команды или передавать данные на Землю.

Насколько известно наземным службам, "Вояджер-2" по-прежнему полностью работоспособен и передает данные в космос, но они не доходят до Земли, потому что зонд не знает, что он направил антенны не туда. К счастью, для такого случая есть запасной вариант. «Вояджер-2» запрограммирован на выполнение автоматического сброса каждые несколько месяцев, а следующий запланирован на 15 октября. НАСА ожидает, что «Вояджер-2» вернется в сеть в это время, и его коммуникационная система снова будет направлена в правильном направлении.

Антенна Dish 43 в Канберре (Австралия) — одна из немногих антенн Deep Space Network, способных поддерживать связь с «Вояджером-2». Предоставлено: CSIRO.

Стоит отметить, что чудесным образом оба зонда «Вояджер» все еще находятся в сети спустя почти пять десятилетий. Это не первая поломка зондов «Вояджер». Несколько лет назад «Вояджер-2» столкнулся с ошибкой, которая временно отключила все его научные инструменты, и оба космических корабля начали разряжаться. НАСА оснастило их радиоизотопным термоэлектрическим генератором (РТГ), так как зонд находится слишком далеко от Солнца для солнечных батарей. По мере распада плутониевого топлива генератор с каждым годом производит все меньше энергии. НАСА постепенно выключало системы и инструменты, чтобы зонды оставались в рабочем состоянии как можно дольше.

Это уже не первый случай, когда "Вояджер-2" будет находиться в автономном режиме в течение длительного времени. НАСА модернизировало часть своей сети Deep Space Network в конце 2020 года, из-за чего в течение долгого времени агентство не могло связываться с "Вояджером-2". Однако через восемь месяцев, когда сеть антенн вновь заработала, космический аппарат был на связи. НАСА также рассчитывает получить известия от "Вояджера-2" после нынешнего сбоя. С "Вояджера-1" не поступало никаких плохих команд, а ведь он находится на еще большем расстоянии - 24 миллиарда километров от Земли.

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#космос #nasa #вселенная #наса #вояджер-2
Источник: blogs.nasa.gov
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