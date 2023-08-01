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iPhone 15 получит титановый корпус и более тонкие рамки
И, конечно же, разъем USB-C в соответствии с новыми европейскими законами.

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В последнее время Apple придерживается стратегии «если покупают, то не надо ничего менять» в отношении своей линейки iPhone, поскольку с момента выхода iPhone 12 в 2020 году в нем практически ничего не изменилось. Самое большое изменение произошедшее в 2022 году - Apple добавила Dynamic Island для iPhone 14 Pro и Max, превративший характерный вырез в интерактивную "таблетку" в верхней части корпуса. Помимо этого нововведения, все телефоны выглядят одинаково. В 2023 году компания, наконец, намерена изменить внешний вид обычных телефонов и их старших собратьев Pro. Согласно новому отчету, модель Pro может получить достаточно изменений, чтобы она выглядела как совершенно новый телефон. Обычные телефоны также получат некоторые функции от существующих моделей Pro. Все четыре версии также получат то, чего все действительно ждали: интерфейс USB-C.

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Поскольку iPhone поступит в продажу в сентябре, неудивительно, что появляется все больше утечек, ведь производством важных компонентов занимаются партнеры Apple. Согласно этим источникам, в iPhone 15 Pro и Pro Max ожидаются значительные улучшения. По данным Engadget, наиболее заметное изменение коснется рамок, которые уменьшатся с 2,2 мм до изящных 1,5 мм. Это станет возможным благодаря переходу компании на литье под низким давлением (LIPO), которое она уже использует в Apple Watch. Это обеспечит заметно более тонкую рамку, отличающую телефоны Pro от стандартных моделей и, возможно, поможет оправдать повышение цены, о котором давно ходят слухи.

Обычные iPhone 15 откажутся от выреза в пользу интерактивного выреза Apple, известного как Dynamic Island. 

Сообщается, что модели Pro также получат новый титановый корпус, который изначально планировалось добавить в iPhone 14 Pro. Как мы знаем этого так и не произошло, поскольку он поставлялся с уже знакомой комбинацией нержавеющей стали и стекла, которую Apple использовала годами. Это должно позволить моделям 15 Pro стать легче, жестче и устойчивее к царапинам. Инсайдер сообщает, что Apple будет использовать совершенно новый 3-нм кремний для A17 Bionic SoC внутри моделей Pro, что должно значительно повысить как производительность, так и эффективность.

Еще одним существенным изменением в моделях Pro станет появление новой кнопки "Action" (действие), аналогичной Apple Watch Ultra. Нажатие на эту кнопку активирует предварительно настроенный ярлык для ряда функций, таких как включение фонарика, отключение звука телефона, перевод текста на экране и многое другое. Сообщается, что эта новая кнопка заменит существующий переключатель «звонок/без звука».

Также ходят слухи, что Apple работает над iPhone Ultra, который предоставит улучшенные характеристики для экстремалов, но неясно, когда эта модель появится. Скорее всего, это будет прочный телефон с увеличенным временем автономной работы и «экстремальными» функциями, как и у предыдущих версий.

Непрофессиональный iPhone 15 получит чип A16, используемый в моделях 14 Pro. Это будет обновление чипа A15 в нынешних телефонах, хотя и небольшое, поскольку оба чипа производятся по одному и тому же техпроцессу TSMC 5/4 нм. Кроме того, оба телефона избавятся от выреза в пользу Dynamic Island, украденного из телефонов Pro этого года.

Все четыре модели также получат разъем USB-C, что обрадует законодателей из Евросоюза. Это связано с недавно принятыми в Европе законами, согласно которым все телефоны должны использовать USB-C к 2024 году, чтобы сократить электронные отходы. Однако по слухам, телефоны компании Apple будут работать нормально только с сертифицированными кабелями компании. Использование несертифицированного кабеля может привести к потере возможности быстрой зарядки или, что еще хуже, к сообщениям об ошибках, которые не дадут нормально пользоваться чужими USB-кабелями.

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#apple #apple watch #usb-c #iphone 15
Источник: engadget.com
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