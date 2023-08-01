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Sony тестирует новое ПО для PlayStation 5 в котором добавлена поддержка Dolby Atmos и SSD на 8 ТБ
Бета-версия сейчас доступна только небольшому количеству игроков, но через несколько месяцев она должна быть выпущена по всему миру.

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Sony анонсировала крупное обновление для своей игровой приставки PlayStation 5. Японская компания заявляет, что в ее последнем программном обеспечении для PS5 добавлен Dolby Atmos, поддержка больших SSD и множество улучшений пользовательского интерфейса. Оно появится на большинстве консолей только через несколько месяцев, но некоторые счастливчики получили возможность протестировать бета-версию ещё вчера (31 июля).

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Dolby Atmos на сегодняшний день является самой популярной технологией объемного звука, поддерживаемая телевизорами, аудиоприемниками, саундбарами и многими другими устройствами. С выходом нового ПО для PS5 технология пространственного звука Tempest 3D AudioTech от Sony получит лучшую совместимостью с технологией Atmos. Это значит, что вы сможете включить Atmos в настройках и наслаждаться объемным звуком со своей акустикой, поддерживающей этот формат. Поддержка технологии Atmos будет реализована как для игр на PS5, так и для медиа-приложений.

Еще одно крупное дополнительное улучшение, о котором многие мечтают, - поддержка твердотельных накопителей емкостью 8 ТБ. В настоящее время PlayStation 5 поддерживает до 4 ТБ дополнительной памяти через SSD M.2. Обновление увеличит этот лимит в два раза - до 8 ТБ, но диски все еще должны соответствовать минимальным требованиям PS5: скорость 5 500 МБ/с и интерфейс PCI-Express Gen4x4. Поскольку игры становятся все больше и больше в размерах, дополнительное пространство, несомненно, будет оценено по достоинству. Последние части Call of Duty уже занимают более 200 ГБ, а для AAA-игр 100 ГБ - норма.

Интерфейс PlayStation 5 также станет лучше. В новом программном обеспечении будет проще добавить нового игрока в закрытую группу, а игроки смогут отправлять приглашения на соревнования всей группе, а не отдельным людям. Sony также взяла пример с Apple, добавив смайлики в сообщения чата. А если звуковой сигнал при включении/выключении консоли действует вам на нервы, его можно отключить в настройках.

Контроллер PlayStation 5.

Также есть несколько значительных изменений в плане доступности. Родителям и людям с ограниченными двигательными возможностями понравится опция подключения второго геймпада для одного игрока. Это позволяет кому-то помогать игроку, брать на себя управление в любое время или нажимать за него определенные кнопки. По словам Sony, эта функция поможет игрокам проходить сложные участки игры.

В настоящее время бета-версия доступна только некоторым геймерам и ограничена США, Канадой, Японией, Великобританией, Германией и Францией - теми же рынками, которые Sony использовала для тестирования последнего обновления. Sony планирует выпустить программное обеспечение в глобальном масштабе позднее в этом году. Если вы находитесь на одном из поддерживаемых рынков, следите за предложением по обновлению бета-версии.

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#sony #playstation 5 #dolby atmos
Источник: blog.playstation.com
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