Бета-версия сейчас доступна только небольшому количеству игроков, но через несколько месяцев она должна быть выпущена по всему миру.

Sony анонсировала крупное обновление для своей игровой приставки PlayStation 5. Японская компания заявляет, что в ее последнем программном обеспечении для PS5 добавлен Dolby Atmos, поддержка больших SSD и множество улучшений пользовательского интерфейса. Оно появится на большинстве консолей только через несколько месяцев, но некоторые счастливчики получили возможность протестировать бета-версию ещё вчера (31 июля).

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Dolby Atmos на сегодняшний день является самой популярной технологией объемного звука, поддерживаемая телевизорами, аудиоприемниками, саундбарами и многими другими устройствами. С выходом нового ПО для PS5 технология пространственного звука Tempest 3D AudioTech от Sony получит лучшую совместимостью с технологией Atmos. Это значит, что вы сможете включить Atmos в настройках и наслаждаться объемным звуком со своей акустикой, поддерживающей этот формат. Поддержка технологии Atmos будет реализована как для игр на PS5, так и для медиа-приложений.

Еще одно крупное дополнительное улучшение, о котором многие мечтают, - поддержка твердотельных накопителей емкостью 8 ТБ. В настоящее время PlayStation 5 поддерживает до 4 ТБ дополнительной памяти через SSD M.2. Обновление увеличит этот лимит в два раза - до 8 ТБ, но диски все еще должны соответствовать минимальным требованиям PS5: скорость 5 500 МБ/с и интерфейс PCI-Express Gen4x4. Поскольку игры становятся все больше и больше в размерах, дополнительное пространство, несомненно, будет оценено по достоинству. Последние части Call of Duty уже занимают более 200 ГБ, а для AAA-игр 100 ГБ - норма.

Интерфейс PlayStation 5 также станет лучше. В новом программном обеспечении будет проще добавить нового игрока в закрытую группу, а игроки смогут отправлять приглашения на соревнования всей группе, а не отдельным людям. Sony также взяла пример с Apple, добавив смайлики в сообщения чата. А если звуковой сигнал при включении/выключении консоли действует вам на нервы, его можно отключить в настройках.

Контроллер PlayStation 5.

Также есть несколько значительных изменений в плане доступности. Родителям и людям с ограниченными двигательными возможностями понравится опция подключения второго геймпада для одного игрока. Это позволяет кому-то помогать игроку, брать на себя управление в любое время или нажимать за него определенные кнопки. По словам Sony, эта функция поможет игрокам проходить сложные участки игры.

В настоящее время бета-версия доступна только некоторым геймерам и ограничена США, Канадой, Японией, Великобританией, Германией и Францией - теми же рынками, которые Sony использовала для тестирования последнего обновления. Sony планирует выпустить программное обеспечение в глобальном масштабе позднее в этом году. Если вы находитесь на одном из поддерживаемых рынков, следите за предложением по обновлению бета-версии.