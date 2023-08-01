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Thermalright выпустила термопрокладки для процессоров, как дешевую и простую альтернативу термопасте
Если вы не хотите изучать правильную схему нанесения термопасты, то термопрокладки могут оказаться как раз кстати.

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На протяжении многих лет сборщики компьютеров ведут споры о правильном способе нанесения термопасты. Одни настаивают на использовании точки размером с горошину, другие предпочитают более сложное нанесение - линиями, X-образными узорами и т.д. Также существует и третья сторона, которая утверждает, что термопаста вообще не нужна, поскольку вместо нее можно использовать термопрокладку. Эти прокладки обеспечивают полное покрытие теплораспределителя, но они не такие мягкие, как паста, поэтому они не могут протиснуться в микроскопические трещины. Это означает, что они обычно не так эффективны, но их гораздо легче применять (и заменять). Компания Thermalright включилась в спор и стала продавать термопрокладки, предназначенные специально для процессоров, напрямую потребителям, став первой крупной компанией, сделавшей подобное (насколько нам известно). В России они пока не доступны, но, вероятно, их появление в магазинах лишь вопрос времени.

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Новые термопрокладки Thermalright выпускаются под торговой маркой Heilos и выпускаются в двух размерах для процессоров Intel и AMD. Хотя AMD по-прежнему использует традиционную квадратную форму для своих процессоров AM4/5, Intel заметно отошла от этого стандарта, начиная с Alder Lake, когда процессоры приняли прямоугольную форму. Это неожиданное решение от компании Intel усугубило дебаты «точка против линии» в мире термопаст, поскольку центральная точка больше не расползается на нижние области удлиненного теплораспределителя процессора. Новый продукт Thermalright решает эту проблему, поскольку компания предлагает тип прокладки 40x40x0,2 мм для AMD и версию 30x40x0,2 мм для новых процессоров Intel. По данным TechSpot, версия Intel поддерживает LGA 1151, 1200 и 1700, а версия AMD работает как с AM4, так и с AM5.

Термопрокладки намного проще наклеить, чем нанести пасту, но обычно они не обеспечивают такой же уровень охлаждения, как высококачественные пасты.

Главная особенность этих термопрокладок заключается в том, что они специально разработаны для полного покрытия существующих теплораспределителей процессора. Они полностью устраняют таинственность ручного нанесения пасты, что делает их привлекательным вариантом для новичков при сборке ПК или тех, кто просто не хочет возиться с правильным нанесением пасты. Вы прикладываете термопрокладку к радиатору процессорного кулера и удаляете защитную пленку. Толщина прокладки составляет всего 0,2 мм, что, по сути, равнозначно хорошему нанесению термопасты. В целом, для термопрокладки она очень тонкая, ведь обычно их толщина составляет 1 мм или 2 мм.

Единственным существенным недостатком является то, что вы не получите такой же эффективности охлаждения, как от высококачественной термопасты. Thermalright указывает их теплопроводность как 8,5 Вт/м*К или ватт на метр по Кельвину. Такая теплопроводность соответствует многим доступным термопастам, но не дорогим. Например, Kryonaut от Thermal Grizzly имеет теплопроводность 12,5 Вт/м*К и может выдерживать более высокие температуры. Компания Thermalright оценила свои прокладки примерно в 5 долларов, что на данный момент в России составляет 460 рублей.

Тем не менее, если вы не заинтересованы в разгоне процессора или являетесь новичком среди сборщиков ПК, термопрокладки справятся со своей задачей без лишних хлопот. Также отпадает проблема с очисткой термопасты при обновлении компьютерного железа, хотя обычно это незначительное неудобство. Термопрокладки Heilos будут конкурировать с прокладками от Cooler Master, которые необходимо обрезать под конкретные процессоры, чего новички обычно предпочитают избегать.

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#amd #intel #thermalright #термопаста #термопрокладка #heilos
Источник: techspot.com
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