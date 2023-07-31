Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Ученые обнаружили, что кровь молодых мышей может замедлять старение старых мышей
Но только если они будут хирургически "сшиты" вместе на 12 недель.

реклама

Представьте, если бы вы могли замедлить процесс старения, просто обменявшись своей кровью с кем-то моложе. Звучит как сюжет из фантастического фильма, верно? Возможно, это не так уж и абсурдно, как кажется. Ученые из Университета Дьюка опубликовали новое исследование, посвященное длительному гетерохронному парабиозу, в ходе которого молодую мышь хирургически "соединяют" со старой. Результаты показали, что данная процедура может замедлить старение на 10%.

реклама

Что такое гетерохронный парабиоз, спросите вы? Это лабораторная процедура, которая заключается в хирургическом соединении двух живых организмов разного возраста таким образом, чтобы у них была общая кровеносная система. Идея состоит в том, чтобы изучить влияние обмена крови на различные биологические процессы, такие как метаболизм, иммунитет и старение. Гетерохронный парабиоз уже несколько десятилетий используется для изучения потенциального влияния молодой крови на старые ткани и наоборот.

Однако большинство предыдущих исследований были кратковременными и длились всего несколько недель или месяцев. Исследователи из Университета Дьюка хотели узнать, что произойдет, если увеличить продолжительность гетерохронного парабиоза до шести месяцев, а затем отделить их на два месяца. При этом использовались мыши, которым на момент начала эксперимента было 4 или 18 месяцев, что эквивалентно примерно 20 и 70 годам человеческого возраста.

Результаты оказались поразительными. У старых мышей, которых спаривали с молодыми, наблюдалось значительное улучшение ряда физиологических параметров, таких как масса тела, уровень глюкозы в крови, мышечная сила и когнитивные функции. Кроме того, они прожили дольше, чем старые мыши, которых спаривали с другими старыми мышами или оставляли без пары. По оценкам исследователей, гетерохронный парабиоз увеличил продолжительность жизни старых мышей примерно на 10%, что эквивалентно добавлению 8 лет к человеческой жизни.

Как это произошло? Исследователи проанализировали молекулярные профили крови и печени мышей и обнаружили, что гетерохронный парабиоз отменяет некоторые возрастные изменения в экспрессии генов и эпигенетике. Под эпигенетикой понимаются химические модификации, влияющие на включение или выключение генов без изменения самой последовательности ДНК. На эти модификации могут влиять факторы окружающей среды, такие как питание, стресс, воздействие токсинов.

Одним из основных эпигенетических маркеров старения является метилирование ДНК, т.е. присоединение метильных групп к определенным участкам ДНК. С возрастом метилирование ДНК, как правило, увеличивается и ассоциируется со снижением активности генов и повышением риска развития заболеваний. Исследователи обнаружили, что гетерохронный парабиоз снижает метилирование ДНК в крови и печени старых мышей, делая их более похожими на молодых. Это позволяет предположить, что молодая кровь может омолаживать старые клетки, перезапуская их эпигенетические часы.

Конечно, это не означает, что мы должны в ближайшее время начать переливать молодую кровь пожилым людям. Существует множество этических и практических вопросов, связанных с такой процедурой, и мы до сих пор не знаем, как она повлияет на человека в долгосрочной перспективе. Кроме того, нам необходимо лучше понять механизмы и факторы, опосредующие эффекты гетерохронного парабиоза. Например, какие именно молекулы или клетки в молодой крови дают преимущества? И каковы потенциальные побочные эффекты или недостатки воздействия молодой крови на старые ткани?

Исследование Дьюка - важный шаг вперед в раскрытии тайн старения и поиске новых путей увеличения продолжительности жизни и здоровья. Используя новый подход, заключающийся в длительном гетерохронном парабиозе, исследователи показали, что старение не является неизбежным, а представляет собой динамичный и обратимый процесс, на который можно влиять с помощью обмена крови. Возможно, когда-нибудь мы сможем использовать эту способность для замедления или даже обращения вспять процесса старения у человека.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#биологическое старение #вечная молодость #гетерохронный парабиоз
Источник: eurekalert.org
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
23
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
9
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
10
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
4
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
+
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
22
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
1
Чем может удивить финальная модификация Abrams M1A2 SEP v.4 – танк превратят в компьютер на колёсах
4
YESTON представила видеокарту GeForce RTX 4060 CUTE PET
+
СМИ: Пентагон расследует утечку связи на 17 объектах ВВС США
+

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
41
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
5
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
16
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
24
Как правильно наносить термопасту на процессор
15
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
11
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
30
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+

Сейчас обсуждают

Мама Кафка
18:29
Я на телефоне не играю, я на телефоне скролю таких дебилов 60фэпэс как ты.
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Артём Николаев
18:27
Особенно забавно, что именно Великая французская революция смела старый порядок с феодальной собственностью на землю и провозгласила «свободу, равенство и братство». Оказывается, не все имеют право на...
Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию
Артём Николаев
18:21
Точно не 99% с учётом, что Франция до сих пор хозяйничает во всей Западной Африке.
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
kurar73
18:17
никто не спорит что фпс за 100 приятнее чем 50-60.. но и минималку ставить это перебор, бывает и средние уже не очень, текстурки не те, без сглаживания ваще тяжко, если еще и монитор 32"
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Demiurg666
18:16
Автор слышал где-то слово "огульно", но о его значении не догадывается.
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
Степанов Юрий Дмитриевич
18:14
Да я хотел сказать, что лучшие русские мозги, как и раньше, работают на Америку. Взять, хотя бы, Зворыкина. Кто разрабатывал телевизионную систему наведения ам. ракет? Не могу сказать про "сейчас", но...
Разработчики «Байкалов» всего за 3 года и за 2 млрд рублей создадут конкурента для GPU NVIDIA
Dimkovski
18:12
На телефоне играешь? ) - Красавчик!
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
ddr22
18:11
приятно вспомнить)
Мои впечатления от игры Sniper Elite. Часть 2
DIP48
18:06
Необучаемые решили продолжить скачки по граблям (минам).
CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
whitespirit
18:04
Еле до конца докрутил, аж палец устал.
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем