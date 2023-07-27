Инсайдер сообщил, что компания отказалась от своего четырехслотового монстра мощностью 600 Вт.

Это печальный день для геймеров во всем мире, поскольку Nvidia решила не выпускать свою RTX 4090 Ti, которая уже засветилась на нескольких изображениях, но так и не вышла на рынок. Как сообщают инсайдеры, вместо того, чтобы выпустить самую мощную и энергоемкую видеокарту от которой возможно плавились бы разъемы блока питания, компания сосредоточится на своих видеокартах среднего уровня, используя для их сборки неудачные чипы из более дорогих моделей.

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Решение отказаться от выпуска RTX 4090 Ti не стало большим сюрпризом, поскольку видеокарта, по-видимому, провела свое недолгое существование в стеклянном футляре с надписью «Для использования только в экстренных случаях». Nvidia сохранила ее на тот случай, если у AMD получится очень мощная Radeon RX 7900, которая сможет превзойти RTX 4090. Этого не произошло, так как Nvidia спокойно справилась со всеми видеокартами AMD с помощью обычной RTX 4090, несмотря на то, что она стоит на 600 долларов дороже флагманского предложения AMD. После победы в этой битве и заявления AMD о том, что она считает RTX 4090 чересчур мощной, Nvidia, по всей видимости, решила приберечь RTX 4090 Ti для следующей линейки видеокарт.

Самой необычной особенностью предполагаемого кулера 4090 Ti было то, что он был настолько большим, что печатная плата была установлена вертикально.

По словам известного автора утечек в Твиттере @kopite7kimi, вместо выпуска 4090 Ti компания усовершенствует RTX 4070 и 4060. Обе видеокарты получили неоднозначные отзывы на старте продаж, при этом RTX 4060 получила много негативных отзывов из-за 8 ГБ памяти и скудной 128-битной шины. RTX 4070 также вызвала недовольство тем, что предлагала всего 12 ГБ видеопамяти за 600 долларов. Предполагается, что компания рассматривает возможность перепрофилирования кристаллов Ada Lovelace AD103 и AD106 для модернизации обеих моделей. Напомню, что AD103 используется в 16 Гигабайтной версии RTX 4080 для тех, у кого нет под рукой энциклопедии графических процессоров Nvidia, а AD106 используется в RTX 4060 Ti.

Хотя модернизированные видеокарты редко вызывают у людей проблемы, компания Nvidia в некоторой степени загнала себя в угол из-за жадности к видеопамяти в своих видеокартах 40-й серии. Например, 16 ГБ RTX 4070 Super звучит неплохо, но Nvidia уже снабдила 4070/4070 Ti 12 ГБ памяти на 192-битной шиной. Поэтому выпуск 16-гигабайтной версии с более широкой 256-битной шиной вызовет раздражение у владельцев нынешних видеокарт. Кроме того, как 16-гигабайтная версия 4070 будет располагаться в списке Nvidia ниже 12-гигабайтной 4070 Ti?

Мы знаем, что RTX 4090 Ti существует в реальном мире.

Что касается 4060, то здесь разницы между обычной версией видеокарты и версией Ti по объему памяти нет, но за счет использования разных матриц увеличивается количество ядер CUDA и общая мощность. Однако существует версия RTX 4060 Ti на 16 ГБ, в которой используется двухсторонняя память типа "clamshell". Эксперты полагают, что она могла бы использоваться и в 4060 Super, но в этом случае она полностью перечеркнула бы линейку Ti.

Похоже, Nvidia подождет до 2025 года, чтобы запустить преемницу Ada Lovelace под кодовым названием Blackwell. Таким образом, у нее есть достаточно времени, чтобы поиграть со своим модельным рядом и опровергнуть заявления о том, что она слишком жадная на видеопамять в этом поколении. Конечно, для этого компании придется рискнуть и возможно разозлить своих существующих клиентов, но, возможно, если она сможет поставлять видеокарты, которые геймеры так долго ждали, то в долгосрочной перспективе это будет выгодно.