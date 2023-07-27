Ученые долгое время ломали голову над тем, как на планете, не имеющей тектонических плит, появились тысячи вулканов.

Венера считается планетой-сестрой Земли, но астрономы пришли к этому выводу до того, как узнали, какая на самом деле эта близлежащая планета. На ней есть облака серной кислоты, а температура поверхности достаточно высока, чтобы расплавить свинец, что делает его совершенно неблагоприятной средой. На Венере также есть тысячи действующих вулканов, но механизм геологической активности планеты до сих пор остается загадкой. У команды из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) есть новое предложение. Они утверждают, что высокая вулканическая активность на Венере возникла в результате столкновений с астероидами и кометами.

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Венера — сложная для изучения планета, в основном из-за ее сверхплотной атмосферы из углекислого газа, которая почти в 100 раз плотнее земной. Тем не менее, недавние исследования Венеры показали наличие активного вулканизма и пузырящейся магмы. На радарных снимках были видны изменения поверхности, вызванные текущей лавой, что позволяет объяснить, почему возраст поверхности Венеры составляет всего около миллиарда лет - она постоянно перестраивается благодаря такой геологической активности. Чего мы до сих пор не знаем, так это почему. На Венере нет тектонических плит, как на Земле, поэтому команда SwRI предполагает, что энергия, поддерживающая эти процессы, могла появиться в результате мощных столкновений в прошлом.

Команда SwRI под руководством Симоне Марчи считает, что при формировании Солнечной системы все внутренние планеты, включая Землю, подверглись ударному воздействию, но Венера находится намного ближе к Солнцу и вращается быстрее. Это могло усилить эффект от столкновений на Венере и вызвать долгосрочные последствия. Чем мощнее столкновение, тем больше кремнезема в венерианской коре расплавится. Команда подсчитала, что высокоскоростные удары могли расплавить 82% коры планеты. «В результате образуется смешанная мантия, состоящая из расплавленных материалов, перераспределенных по всему планете, и перегревается ядро», — говорят в группе .

Загадочная Венера.

Возможно, потребовалось всего несколько крупных ударов, чтобы наделить Венеру достаточным количеством энергии для образования тысяч вулканов, которые действуют по сей день. Команда смоделировала геодинамические процессы при таком сценарии, обнаружив, что крупные удары могут объяснить продолжающуюся геологическую активность планеты даже спустя миллиарды лет. Это исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Возможно, в скором времени мы получим больше данных о Венере, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. С ростом интереса к Венере на ближайшие годы запланировано несколько миссий. NASA-JPL работает над миссией DAVINCI (Исследование благородных газов, химии и визуализации в глубокой атмосфере Венеры), состоящей из орбитального аппарата и атмосферного зонда. Миссия VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) создаст карту поверхности с высоким разрешением. Обе эти миссии должны стартовать в конце текущего десятилетия.