"Уэбб" также обнаружил многочисленные струи вещества, вырывающиеся из загадочного космического объекта Хербиг-Аро 46/47.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" был сконструирован с учетом, чтобы стать достойным преемником "Хаббла". Но по словам инженеров новый телескоп не просто увеличенная версия легендарной обсерватории, которая проработала в космосе несколько десятилетий. "Уэбб" видит Вселенную в инфракрасном диапазоне, что позволяет ему заглянуть в такие уголки, которые другие телескопы и не надеялись увидеть. Последний снимок «Уэбба» как раз подтверждает уникальные возможности телескопа, раскрывая бурное формирование звезд, известных как Хербиг-Аро 46/47.

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Эти молодые звезды формируются из облака пыли и газа на расстоянии около 1470 световых лет в созвездии Паруса. Звезды находятся в центре этой фотографии, но вероятно, вы не сможете их разглядеть. По словам астрономов, они находятся в центре розового космического облака. Их возраст измеряется тысячами лет, а не миллионами или миллиардами, поэтому они все еще находятся глубоко в газовом облаке. Тем не менее, с помощью камеры NIRCam, которая установлена на космическом телескопе, астрономам удалось увидеть процесс их формирования.

Огненные лепестки, протянувшиеся от звезд, представляют собой материал, выброшенный из бурлящих звезд по мере медленного накопления ими массы из окружающих облаков. Звезды постоянно выбрасывают эти струи по мере того, как они втягивают все больше материи, но размер и скорость струй меняются по мере того, как больше или меньше материала попадает в звезду Хербига-Аро 46/47. Струи, выброшенные в разные промежутки времени, могут сталкиваться, вызывая изменение формы этих лепестков, и это хорошо видно на полученном снимке.

Розовые струи являются частью относительно недавнего образования вокруг звезд, а струи голубого цвета являются результатом более старых звезд, но они меньше и похожи на нити. Посмотрите чуть ниже горизонтально расположенного розового дифракционного пятна, и вы увидите одну из них. Эта струя местами прерывается, но следует по траектории наружу, а бледно-фиолетовое кольцо в розовой доле справа - это место взаимодействия новой струи с материалом из предыдущих выброса.

Уэбб значительно крупнее Хаббла, но его главное преимущество в том, что он работает в более длинных инфракрасных волнах.

Также следует отметить диффузное голубое облако за звездой Хербиг-Аро 46/47. Эти чрезвычайно плотные пылевые облака кажутся почти полностью черными в визуальном спектре, и даже инфракрасные глаза "Уэбба" не могут видеть сквозь них. На снимке видно несколько таких объектов, так как их плотность гораздо ниже, чем в окружающем пространстве. Туманность влияет на форму струй при их столкновении с ультрахолодной глобулой Бока, в результате чего один из рукавов направлен в нашу сторону (правый), а другой разместился под углом (левая доля).

Вероятно, Хербиг-Харо 46/47 будет продолжать этот цикл поглощения и выброса вещества в течение миллионов лет, прежде чем все успокоится. "Уэбба" уже не будет на тот момент, чтобы увидеть хотя бы часть этого процесса, но НАСА ожидает, что он проработает еще добрых 20 лет. Это большое достижение для НАСА и ЕКА, которые запустили "Уэбба" с помощью ракеты Ariane 5. Запуск был настолько идеальным, что, по прогнозам НАСА, срок эффективной работы "Уэбба" увеличился вдвое.