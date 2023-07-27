Повторяя свои заявления, сделанные в прошлом месяце, бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш настаивает на том, что Конгресс остается в неведении относительно важнейших фактов об НЛО.

В среду бывший сотрудник американской разведки вместе с двумя другими отставными военными офицерами обратился к Конгрессу с требованием провести расследование и открыть всю правду общественности об НЛО. На встрече с комитетом палаты представителей по надзору и реформе Дэвид Груш сказал законодателям, что их держат в неведении об истинном опыте страны с неопознанными воздушными явлениями, или НВЯ (так сейчас называют НЛО).

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Если кто-либо в США и обладает достаточной квалификацией для того, чтобы говорить о НВЯ, так это Груш. Он не только прослужил полтора десятка лет в ВВС и Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA) Министерства обороны США, но и провел последние несколько лет, помогая Пентагону расследовать НВЯ в двух разных оперативных группах. В прошлом месяце Груш перешёл в команду разоблачителей, заявив, что у США есть как «целые, так и частично целые» внеземные транспортные средства. Его слова, как и ожидалось, вызвали бурную реакцию со стороны Минобороны, которое опровергло его утверждения. На эту ситуацию также не повлияли слова Джонатана Грея из Национального центра военно-воздушной и космической разведки. «Феномен инопланетного интеллекта реален. Человечество не одиноко», — сказал Грей.

Груш на заседании Палаты представителей по надзору в среду.

Груш не сдался и присоединился к Дэвиду Фрэвору, бывшему командующему ВМС США, и Райану Грейвсу, отставному летчику ВМФ, предложил Палате представителей снять все покровы с американского опыта работы с неопознанными воздушными явлениями. Он попросил Конгресс провести тщательное расследование, потому что правительство скрывает от людей важную информацию, имея в виду «неопровержимые доказательства» заслуживающих доверия лиц в виде «фотографий, официальной документации и секретных устных показаний».

По имеющимся данным, Груш уже давно знал о долгосрочной "программе поиска и изучения потерпевших крушение НЛО". Согласно его показаниям, его попытки получить доступ к программе были отклонены, а Министерство обороны намеренно не позволило Конгрессу узнать о каких-либо подробностях.

Грейвс присоединился к Грушу с призывом к более тщательному расследованию неопознанных воздушных явлений. После ухода из военно-морского флота Грейвс основал некоммерческую организацию Americans for Safe Aerospace (ASA) под руководством военных пилотов, ориентированную на неопознанные воздушные явления.

«Если НВЯ — это иностранные беспилотники, это серьезная проблема национальной безопасности», — заявил он Конгрессу в среду. «Если это что-то другое, то это проблема науки. В любом случае неопознанные объекты представляют угрозу безопасности полетов».

Многие из тех объектов, которые Грейвс и Груш считают НВЯ, являются просто иностранным шпионажем или космическим мусором - по крайней мере, так утверждают Пентагон и Управление директора национальной разведки. Но это не меняет того факта, что военнослужащие и обычные гражданские лица регулярно замечают НВЯ, что еще больше усиливает необходимость государственной политики и прозрачности в этом вопросе. Судя по заинтересованности обеих сторон, можно предположить, что в скором времени мы узнаем больше подробностей о неопознанных воздушных явлениях.