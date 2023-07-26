В честь выхода фильма в августе 2023 года Microsoft подарит ограниченное количество эксклюзивных беспроводных контроллеров Xbox.

В последнее время Xbox проявляет творческий подход к своим контроллерам, сотрудничая с Minecraft, The Mandalorian, Mattel's Barbie и даже с брендом лака для ногтей OPI для создания разнообразных аксессуаров. Но какими бы забавными ни были все эти гаджеты, ни один из них не предлагает уникального ощущения, связанного с ароматом. Независимо от того, нужно ли это геймерам, Xbox выпустила очень маленькую партию беспроводных контроллеров с ароматом пиццы под брендом Teenage Mutant Ninja Turtles.

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Оригинальные контроллеры появились в результате сотрудничества между Xbox и продюсерами «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», последнего мультфильма из франшизы про черепашек-ниндзя. Чтобы отпраздновать выход мультфильма 2 августа, Xbox раздаст четыре контроллера Xbox Series X/S с запахом пиццы. Те, кто надеется получить один из аксессуаров специального выпуска, должны подписаться на Xbox Game Pass в Твиттере и ретвитнуть этот пост о розыгрыше в период с 24 июля по 13 августа, чтобы принять участие. Победители, определенные случайным образом, будут уведомлены до 20 августа и получат контроллер и трехмесячный абонемент Xbox Game Pass Ultimate. Любопытные геймеры также могут лично понюхать контроллеры в Microsoft Experience Center 2 августа с 16:00 до 19:00 по восточному времени.

На иллюстрации Microsoft изображены 4 контроллера TMNT с подключенными USB-рассеивателями запаха в форме пиццы.

Визуально контроллер будет представлен в четырех вариантах, каждый из которых будет изображать Леонардо, Рафаэля, Донателло или Микеланджело. Он также будет поставляться с ароматическим диффузором в форме пиццы, который подключается к порту USB-C контроллера. (Возможно, Xbox следовало бы привлечь к этому сотрудничеству сеть пиццерий, поскольку запах пиццы во время игры почти гарантированно заставит человека проголодаться.) Маловероятно, что ароматические картриджи в диффузоре будут заменяемыми, а это означает, что радость победителей от запаха пиццы будет относительно недолгой.

На этом Microsoft не остановилась и временно снизила цену на прошлогоднюю игру Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (также доступную в Game Pass) до 20 долларов от стандартной в 25 долларов. Помимо всего перечисленного, компания также выпустила специальный DLC для Minecraft с 20 скинами черепашек-ниндзя, локацией "Логова Черепашек", классических злодеев и другим тематическим контентом.