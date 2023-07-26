AMD сообщила, что патчи, которые залатают эту "дыру" в Zen 2, не появятся до конца года.

Если на вашем компьютере установлен процессор AMD Ryzen или вы собираетесь его приобрести, вам стоит обратить внимание на эту новость. Найдена новая уязвимость, затрагивающая все процессоры на архитектуре Zen 2, в том числе серии Ryzen 3000/4000/5000, Threadripper 3000, а также процессоры Epyc для центров обработки данных. Уязвимость, получившая название "Zenbleed", может быть использована черными хакерами для кражи личных данных с помощью вашего процессора, таких как пароли, ключи шифрования и учетные данные. Как это происходит и что можно сделать для защиты? Давайте разберемся.

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Zenbleed - это аппаратная ошибка, которая использует недостаток в механизме спекулятивного выполнения команд, применяемого в современных процессорах для повышения их производительности. Спекулятивное выполнение команд - это когда процессор пытается предсказать, какие инструкции будут выполняться следующими, и выполняет их заранее, до подтверждения системой. Это позволяет ускорить обработку задач, но при этом возникает риск утечки данных в случае ошибочного прогноза.

Zenbleed работает, манипулируя регистровыми файлами, которые представляют собой небольшие блоки памяти, временно хранящие данные для быстрого доступа к ним процессора. Вводя неправильно рассчитанную команду, злоумышленник может получить доступ к данным из другого процесса или потока, которые хранятся в файлах реестра. Это могут быть данные любого программного обеспечения, работающего в системе, например виртуальных машин, песочниц, контейнеров и процессов. Zenbleed также может выполняться удаленно через JavaScript на зараженной странице в интернете, то есть хакеру не нужен прямой доступ к вашему компьютеру.

Ваши личные данные могут быть украдены хакером с помощью уязвимости Zenbleed.

Уязвимость была обнаружена специалистом по безопасности компании Google Тэвисом Орманди, который сообщил о ней компании AMD 15 мая и обнародовал 25 июля. Он доказал, что Zenbleed может осуществлять утечку данных со скоростью 30 КБ в секунду на ядро, что достаточно быстро для того, чтобы украсть ключи шифрования и пароли пользователей при входе в систему. Он также заявил, что ему неизвестны какие-либо надежные методы устранения уязвимости.

Zenbleed схожа с уязвимостями класса Spectre для процессоров, которые были раскрыты в 2018 году, однако она проще в эксплуатации и больше похожа на семейство эксплойтов Meltdown. Zenbleed охватывает все процессоры на архитектуре Zen 2, начиная с чипов AMD EPYC для обработки данных на серверах и заканчивая процессорами Ryzen 3000. Однако AMD уже сделала исправление микрокода для чипов 2 поколения EPYC 7002 и собирается выпустить обновления для остальных затронутых процессоров до конца этого года. Компания не сообщила, повлияют ли эти обновления на производительность системы, но порекомендовала пользователям как можно скорее обновить BIOS и операционную систему.

Обнаруженная уязвимость является серьезной угрозой безопасности персональных компьютеров, которая может поставить под угрозу ваши данные и конфиденциальность, если вы используете процессор AMD Ryzen, основанный на архитектуре Zen 2. До получения исправлений от AMD следует с осторожностью посещать ненадежные веб-сайты и загружать подозрительные файлы. Также следует следить за своими учетными записями в Интернете и регулярно менять пароли. Zenbleed - это напоминание о том, что даже самое совершенное оборудование может иметь недостатки, которые могут быть использованы хакерами.