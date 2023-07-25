Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Asus начнет производство бескабельных видеокарт в этом году
Единственное препятствие для геймеров — потребуется специальная материнская плата, которую вам придется купить у Asus.

реклама

Модный тренд «видеокарты без видимых кабелей» набирает обороты среди производителей оборудования для ПК. Ранее в этом году на выставке Computex несколько компаний продемонстрировали материнские платы и видеокарты, разработанные для упрощения прокладки кабелей, и один из наиболее интересных прототипов был от Asus. Компания представила новый дизайн видеокарты без разъемов дополнительного питания. Вместо кабелей видеокарта получила дополнительное питание от материнской платы. Теперь компания объявила, что отзывы, которые она получила от геймеров, были настолько положительными, что она решила начать делать эти "замечательные устройства", а первые поставки начнутся этой осенью. Это отличная новость для тех, кто любит хвастаться своим оборудованием, но есть определенные нюансы: для видеокарты без кабелей требуется специальная материнская плата, а также может потребоваться специальный корпус.

реклама

"Бескабельная видеокарта", представленная на выставке Computex, была еще раз продемонстрирована на недавней технологической конференции в Китае, и, по словам одного из участников, компания объявила, что ее производство начнется осенью этого года. Конференция проходила в рамках технологического шоу Bilibili, которое является сайтом обмена видеоматериалами. Канал EIXA Studio продемонстрировал видеокарту в своем видеоролике вместе с комментариями от Asus. В новом видеоролике компания показала RTX 4070, которая будет доступна в черном и белом цветах. Из-за связанных с этим расходов компания сначала будет производить только одну модель без разъемов питания, а затем оценивать реакцию геймеров, прежде чем решить - будет ли она производить другие модели, такие как RTX 4090, без кабелей.

Бескабельные видеокарты имеют второй разъем справа от разъема PCIe для подачи питания. 

У Asus пока нет причудливого названия для своей новой видеокарты, хотя ее предыдущие материнские платы с разъемами на задней панели продавались как продукт нового концепции DIY-APE Revolution. Похоже, что эти материнские платы уйдут в прошлое, как все материнские платы без дополнительного разъема для новых видеокарт. Как бы то ни было, дизайн Asus является первым в отрасли, поскольку он не просто скрывает разъемы питания видеокарты, как у Gigabyte Project Stealth, а полностью убирает их. Вместо этого видеокарта имеет два разъема на печатной плате; один это слот PCIe, как и в любой другой видеокарте, а второй разъем на материнской плате предоставляет дополнительное питание видеокарте. Питание подается через заднюю часть материнской платы, которая предлагает как традиционные 6- и 8-контактные разъемы, так и разъем Nvidia 12VHPWR.

На специальной материнской плате будет второй слот рядом со слотом PCIe x16 для подачи питания. 

Это означает, что вы должны купить как новую видеокарту, так и материнскую плату у Asus. Учитывая расположение разъемов питания в нижней левой части материнской платы, если смотреть сзади, кажется, что вам также понадобится специальный корпус ATX с вырезами в этом месте. Что касается большинства геймеров, Asus имеет хорошую репутацию в области видеокарт и материнских плат, но она не является крупным игроком на рынке корпусов ATX, поэтому для некоторых это может стать препятствием. Большинство из нас просто хотят купить новую видеокарту и разместить ее в своем корпусе (особенно, если он дорогой), а не менять все подряд.

Asus также заявляет, что эти видеокарты будут стоить дороже обычных плат, учитывая затраты на производство. Будет интересно посмотреть, как это отразится на розничных ценах, когда они появятся в продаже, а это будет, вероятно, в начале 2024 года. Тем не менее, это прогресс на пути к более яркому будущему без кабелей для сборщиков ПК. Остается только надеяться, что они станут достаточно популярными, и у нас появится множество вариантов для покупки совместимых ATX-корпусов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #asus #rtx 4090 #rtx 4070 #computex #бескабельная видеокарта #видеокарта без кабелей
Источник: wccftech.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Nvidia представила внешнюю профессиональную видеокарту размером с ладонь на архитектуре Ampere
Новый мировой рекорд 3DMark Fire Strike Extreme установлен с ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
18
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
11
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
6
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
17
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
9
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
6
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
4
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
5
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
14
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
3
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
7
Китайские исследователи нашли способ починки OLED-экранов
3
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
+
СМИ: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
7
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
13
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
После встречи с "Ланцетом" башня Leopard 2A6 оказалась пробита насквозь [Видео]
2
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
+

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
37
«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
15
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
5
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
7
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
13
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
17

Сейчас обсуждают

Семён Семеныч
20:17
Просто собрали всё что есть в Интернете.
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
Семён Семеныч
20:17
Это не Ка-52М на фото. Его основное отличие - это станция управления ракетами ЛМАУР под левым пилоном. Вот фото Ка-52М.
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
REY_B_
20:14
В 20 веке территория Белоруссии интенсивно перекраивалось раз 20, и всё не в пользу Белоруссии. Так что Батьки есть территориальные претензии. В том числе на "полоску" земли Украины от границы Польши ...
GPS-данные помогут предсказывать землетрясения за несколько часов до их появления
Андрей Мальцев
19:59
Они осторожны, но воинственны, при этом, жестоки и мстительны - вспомните хотя бы остров Даманский и Корейскую войну. Опыта успешной самостоятельно проведённой войны у них нет, это да.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Тимур Вихарев
19:58
Удивляют люди, которые с одной стороны берутся писать пост, а с другой удивляются - и чё же это usb сразу не сделали симметричным, когда ничего не стоит найти комментарии разработчиков стандарта usb, ...
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
Андрей Михайлович
19:57
Скорее китайцы наморщат задницу американцам!
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Александр
19:56
Это называется - налог на войну
В Госдуме поддержали штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат
Андрей Мальцев
19:56
Штатовских генералов, по сути, давно бы пора было по психушкам распихать, ибо до3,14делись уже в припадке маразматического бреда. По поводу "топить корабли НОАК", реально смешно, ибо топить их надо бы...
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Александр Кузнецов
19:55
Этот генерал ведёт себя как школьный хулиган всё время провоцирует и испытывает пределы дозволенного. Но даже в школах бывает предел терпению. А тут великая держава. Опасно играют юсеки.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Джон Ренбо
19:53
Сша сами себя от китайских шаров не смогли защитить и попуасов в тапочках с калашами не победили, рассказывают тут
GPS-данные помогут предсказывать землетрясения за несколько часов до их появления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем