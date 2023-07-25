Единственное препятствие для геймеров — потребуется специальная материнская плата, которую вам придется купить у Asus.

Модный тренд «видеокарты без видимых кабелей» набирает обороты среди производителей оборудования для ПК. Ранее в этом году на выставке Computex несколько компаний продемонстрировали материнские платы и видеокарты, разработанные для упрощения прокладки кабелей, и один из наиболее интересных прототипов был от Asus. Компания представила новый дизайн видеокарты без разъемов дополнительного питания. Вместо кабелей видеокарта получила дополнительное питание от материнской платы. Теперь компания объявила, что отзывы, которые она получила от геймеров, были настолько положительными, что она решила начать делать эти "замечательные устройства", а первые поставки начнутся этой осенью. Это отличная новость для тех, кто любит хвастаться своим оборудованием, но есть определенные нюансы: для видеокарты без кабелей требуется специальная материнская плата, а также может потребоваться специальный корпус.

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"Бескабельная видеокарта", представленная на выставке Computex, была еще раз продемонстрирована на недавней технологической конференции в Китае, и, по словам одного из участников, компания объявила, что ее производство начнется осенью этого года. Конференция проходила в рамках технологического шоу Bilibili, которое является сайтом обмена видеоматериалами. Канал EIXA Studio продемонстрировал видеокарту в своем видеоролике вместе с комментариями от Asus. В новом видеоролике компания показала RTX 4070, которая будет доступна в черном и белом цветах. Из-за связанных с этим расходов компания сначала будет производить только одну модель без разъемов питания, а затем оценивать реакцию геймеров, прежде чем решить - будет ли она производить другие модели, такие как RTX 4090, без кабелей.

Бескабельные видеокарты имеют второй разъем справа от разъема PCIe для подачи питания.

У Asus пока нет причудливого названия для своей новой видеокарты, хотя ее предыдущие материнские платы с разъемами на задней панели продавались как продукт нового концепции DIY-APE Revolution. Похоже, что эти материнские платы уйдут в прошлое, как все материнские платы без дополнительного разъема для новых видеокарт. Как бы то ни было, дизайн Asus является первым в отрасли, поскольку он не просто скрывает разъемы питания видеокарты, как у Gigabyte Project Stealth, а полностью убирает их. Вместо этого видеокарта имеет два разъема на печатной плате; один это слот PCIe, как и в любой другой видеокарте, а второй разъем на материнской плате предоставляет дополнительное питание видеокарте. Питание подается через заднюю часть материнской платы, которая предлагает как традиционные 6- и 8-контактные разъемы, так и разъем Nvidia 12VHPWR.

На специальной материнской плате будет второй слот рядом со слотом PCIe x16 для подачи питания.

Это означает, что вы должны купить как новую видеокарту, так и материнскую плату у Asus. Учитывая расположение разъемов питания в нижней левой части материнской платы, если смотреть сзади, кажется, что вам также понадобится специальный корпус ATX с вырезами в этом месте. Что касается большинства геймеров, Asus имеет хорошую репутацию в области видеокарт и материнских плат, но она не является крупным игроком на рынке корпусов ATX, поэтому для некоторых это может стать препятствием. Большинство из нас просто хотят купить новую видеокарту и разместить ее в своем корпусе (особенно, если он дорогой), а не менять все подряд.

Asus также заявляет, что эти видеокарты будут стоить дороже обычных плат, учитывая затраты на производство. Будет интересно посмотреть, как это отразится на розничных ценах, когда они появятся в продаже, а это будет, вероятно, в начале 2024 года. Тем не менее, это прогресс на пути к более яркому будущему без кабелей для сборщиков ПК. Остается только надеяться, что они станут достаточно популярными, и у нас появится множество вариантов для покупки совместимых ATX-корпусов.