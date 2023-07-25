Профессиональная видеокарта "Pocket AI" предназначена для обучения ИИ на ноутбуках.

Похоже, мы находимся в начале некой революции в области искусственного интеллекта, когда каждая компания стремится создать свой собственный продукт на основе искусственного интеллекта, чтобы извлечь выгоду из модной и перспективной технологии. Это происходит и в мире графических процессоров, где компания ADLink представила портативную профессиональную видеокарту для использования и обучения искусственного интеллекта на небольшом ноутбуке. Устройство размером с ладонь подключается к любому ноутбуку с портом Thunderbolt 3, которое предоставляет больше графической мощности, чем встроенный графический процессор.

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В "Pocket AI" используется профессиональный графический процессор Nvidia Ampere A500 с кристаллом GA107. Ранее этот графический процессор устанавливали в бюджетную видеокарту RTX 3050. Таким образом, это не совсем мощная видеокарта, но тут и не стоило ожидать какой-то запредельной производительности от устройства, которое помещается в ладони. Недавно она была протестирована ресурсом Storagereview, и хотя с ее помощью вряд ли удастся обучать ChatGPT, она все же на 60% быстрее, чем встроенная графика Intel Iris Xe. По данным Tom's Hardware, специалисты провели испытания с помощью профессиональных тестов и тестов искусственного интеллекта, включая Luxmark Hall, Luxmark Food и Procyon AI inference. Несмотря на маленькие размеры, она показала достойную производительность.

Несмотря на свои скромные характеристики, этот портативная видеокарта может значительно улучшить рабочие процессы рендеринга во время путешествий.

Видеокарта имеет весьма скромные технические характеристики, несмотря на свое профессиональное позиционирование. Она имеет всего 4 ГБ памяти GDDR6 и имеет скудную базовую тактовую частоту 435 МГц с возможностью разгона до 1335 МГц. Имеется 2048 ядер CUDA, 64 ядра Tensor и 16 ядер RT. Столь скромные технические характеристики помогают Pocket AI оставаться холодной и тихой, ведь ее TDP составляет всего 25 Вт. Она также имеет резиновый корпус, и, несмотря на кулер с одним вентилятором, Storagereview утверждает, что она сильно нагревается при большой нагрузке. Большой алюминиевый радиатор прикреплен к печатной плате и составляет основную часть самого устройства. Интерфейс Thunderbolt x4 и вычислительная мощность 6,45 TFLOPS завершают список известных характеристик.

Хотя у Pocket AI довольно высокая цена в 429 долларов, это все же намного дешевле, чем замена всего ноутбука, если пользователю требуется более высокая производительность графического процессора для вычислительных приложений. Для тех, у кого тонкий и легкий ноутбук, это не такое уж плохое решение, особенно по сравнению с переходом на дорогую полноразмерную рабочую станцию. В тестах она уничтожила встроенный графический процессор Intel Iris Xe, что не является большим сюрпризом, но 60% прирост производительности - это заметное улучшение. Она может значительно повысить производительность рендеринга для тех, кто не имеет доступа к домашнему компьютеру из-за командировок, а также ее удобно передавать своим коллегам.