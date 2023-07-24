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Новый твердотельный накопитель NVME серверного класса установил рекорд емкости — почти 62 ТБ
Вместительные накопители могут обеспечить хранение до 2 Петабайт в одном сервере высотой 1U (43,7 мм).

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Компания Solidigm, специализирующаяся на производстве твердотельных накопителей, установила новый рекорд емкости. Новейшая линейка накопителей компании имеет максимальную емкость 61,44 ТБ на один диск, что позволяет получить немыслимую ранее емкость при меньшей занимаемой площади. Последняя модель Solidigm, D5-P5336, может предложить такую огромную емкость благодаря использованию флэш-памяти с четырьмя ячейками (QLC) и увеличению количества слоев NAND со 144 до 192 на чип.

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Модельный ряд компании включает три форм-фактора: E1.L, U.2 и E3.S. В этом году модели E1.L и U.2 будут доступны емкостью до 61,44 ТБ. Модель E3.S появится в первой половине 2024 года с емкостью до 30,7 ТБ. Все три модели оснащены интерфейсом PCIe 4.0, обеспечивающим скорость до 7 ГБ/с для последовательного чтения и 3,3 ГБ/с для последовательной записи. Однако такие диски в серверной среде в значительной степени зависят от случайных рабочих нагрузок, а использование компанией QLC NAND и 16-килобайтного модуля косвенного обращения (UI) делает его более подходящим для задач, связанных со случайным чтением, а не с записью. Компания включила его в свою новую линейку накопителей «Value endurance», предназначенную для клиентов, которым нужна не только исключительная производительность произвольной записи, но и емкость.

Компания позиционирует свои накопители большой емкости как модели с «высокой выносливостью», которые лучше всего работают в средах с большим объемом операций чтения.

Основные споры вокруг этого SSD связаны с использованием в нем QLC NAND, которая использует четыре бита на ячейку. Она конкурирует с трехуровневой ячейкой (TLC), которая использует три бита на ячейку, которую Micron и Samsung предлагают своим клиентам в центрах обработки данных. По данным Anandtech, Solidigm использует ячейку NAND с плавающим затвором, которая, по ее мнению, превосходит по надежности конструкцию с захватом заряда, которую используют ее конкуренты. Поскольку QLC использует дополнительный бит на ячейку, Solidigm утверждает, что это выгоднее, чем диски TLC, поскольку они могут предложить большую емкость при той же производительности. По словам компании, по сравнению с полной установкой жестких дисков, вместимость серверов может увеличиться в 6 раз.

Форм-фактор на изображении выше имеет форму линейки E1.L, шириной 4 см и длиной чуть больше 38 см. «L» в его названии означает «длинный» по понятным причинам. Есть также E1.S, что означает «короткий», и он намного короче на 111 мм по сравнению с 385 мм для длинной версии.

Эти твердотельные накопители занимают первое место среди доступных устройств хранения данных с самой высокой емкостью. Неудивительно, что Solidigm ранее обладала этим титулом для твердотельных накопителей с моделью емкостью 32 ТБ, использующей QLC NAND и 144-слойную флэш-память. Сравнение с жесткими дисками здесь вообще нецелесообразно. Жесткий диск с самой высокой емкостью — это 26-терабайтный жесткий диск с магнитной записью (SMR) Ultrastar DC HC670 от Western Digital.

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#nand #nvme #твердотельный накопитель #qlc nand #solidigm #d5-p5336
Источник: anandtech.com
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