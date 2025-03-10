Эта приключенческая игра привлекает внимание своей интересной концепцией и разнообразием контента.

Split Fiction привлекает массу внимания, установив рекорд в Steam с более чем 254 тысячами одновременно играющих пользователей. Согласно данным статистического ресурса, количество игроков продолжает расти, в то время как игра удачно занимает лидирующие позиции в списках продаж.

Split Fiction доступна на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, и требует установки 85 Гб свободного пространства. Основная длительность прохождения кампании составляет от 12 до 14 часов, однако в игре предусмотрены различные мини-игры и побочные квесты, что позволяет игрокам разнообразить своё времяпрепровождение.

Сюжет игры вращается вокруг двух писательниц, которые должны объединить свои усилия, чтобы выбраться из волшебного мира, созданного их собственными фантазиями.