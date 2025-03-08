В новом видео студии Full Circle показаны достижения в разработке Skate: яркая графика, улучшенные анимации и множество кастомизаций персонажей и скейтбордов. Игра ожидается в раннем доступе в 2025 году.

Студия Full Circle продолжает активно работать над Skate и недавно поделилась свежим видеороликом, который демонстрирует результаты последних февральских плейтестов. В видео можно увидеть множество новых элементов игрового процесса, включая динамичные многопользовательские сессии.

Основываясь на представленных материалах, можно с уверенностью сказать, что проект движется в правильном направлении. Визуальные эффекты значительно улучшились по сравнению с ранними версиями, где множество графических элементов выглядели незавершёнными. Теперь уровни и персонажи выглядят намного более проработанными, а анимации трюков стали более плавными и естественными.

В ролике игроки представляют различные стили катания, включая трюки на рельсах и акробатические элементы. Особое внимание уделено кастомизации: каждый скейтер обладает уникальным стилем благодаря разнообразным нарядам и индивидуальным характеристикам. Игроки смогут настроить внешний вид и скейтборд, изменяя цвета и добавляя оригинальные графические элементы.

Хотя конкретная дата выхода Skate пока не озвучена, игра планируется к запуску в раннем доступе в 2025 году. Ранее тестирование было доступно только для ПК, однако разработчики сообщили, что скоро присоединятся и консольные версии.

Для участия в тестировании можно зарегистрироваться на официальном сайте игры. Тем не менее количество участников будет ограничено, так как Full Circle выбирает игроков с особой тщательностью. Студия планирует увеличить количество тестировщиков в будущем, чтобы собрать еще больше отзывов о проекте.

Skate выйдет в формате free-to-play с акцентом на многопользовательский опыт и социальные взаимодействия между игроками. Одной из ключевых особенностей станет обширный выбор настроек персонажа, позволяющий изменять рост, телосложение и подбирать одежду — от футболок до стильных аксессуаров, таких как солнечные очки и носки. В игре также будут представлены реальные бренды одежды, что сделает проект более аутентичным.

Кастомизация скейтбордов тоже окажется на высоком уровне: игроки смогут добавлять наклейки, менять цвета различных элементов доски и создавать свои уникальные дизайны.