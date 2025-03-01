Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки приложения Skype для операционной системы Windows в мае текущего года. В связи с этим пользователям настоятельно рекомендуется перейти на платформу Microsoft Teams/

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки приложения Skype для операционной системы Windows в мае текущего года. В связи с этим пользователям настоятельно рекомендуется перейти на платформу Microsoft Teams для полноценного осуществления голосовых и видеозвонков.

В последних тестовых версиях Skype пользователи стали получать уведомления об окончательном прекращении поддержки, сопровождаемые рекомендацией мигрировать на Teams. Это решение вызвало дискуссию среди пользователей, привыкших к старой системе.

Skype, запущенный в 2003 году и ставший одним из первых приложений для видеосвязи, был приобретён Microsoft в 2011 году. В течение нескольких лет компания пыталась интегрировать Skype в новую экосистему Windows, включив его в состав Windows 10 и регулярно обновляя. Однако популярность приложения стала снижаться после появления Microsoft Teams в 2017 году.

Позиционирование Teams как серьёзного конкурента для Slack существенно изменило рынок коммуникационных платформ. Успех Teams и её активное развитие ставят под сомнение будущее Skype, что стало особенно очевидным после закрытия Skype для бизнеса в 2016 году, вызвавшее беспокойство у пользователей.

Учитывая включение Teams в предустановленные приложения Windows 11 и предложение бесплатной версии программы, Microsoft явно фокусируется на новой платформе.

Ожидается, что в ближайшее время пользователи Skype получат официальные уведомления об окончании поддержки сервиса, подтверждающие переход компании к новому стандарту общения. В то же время, Microsoft пока не предоставляет дополнительных разъяснений или комментариев по этому поводу, оставляя пользователей в ожидании.

Переход на Teams позволит пользователям воспользоваться более современными функциями, интеграцией с другими приложениями Microsoft 365 и улучшенной работой в команде.